Haberler Yaşam Haberleri Anadolu’da iki yeni köstebek keşfedildi
Giriş Tarihi: 13.8.2023

Anadolu’da iki yeni köstebek keşfedildi

Türkiye’de 3 milyon yıldır keşfedilmeden dağlarda yaşadığı düşünülen iki köstebek türü tespit edildi. Bu köstebek türleri yazın 50 derece sıcaklıkta, kışın si e karın 2 metre altında yaşıyor

DIŞ HABERLER
Anadolu’da iki yeni köstebek keşfedildi
Uluslararası bir bilim ekibi, Türkiye'de 2 köstebek türü keşfetti. İngiliz The Guardian'da yer alan habere göre, çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ABD'den Indiana Üniversitesi ve İngiltere'den Plymouth Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütüldü. Türkiye'nin doğusunda, tam 3 milyon yıldır keşfedilmeden dağlarda yaşadığı düşünülen iki köstebek türü tespit edildi. DNA analizi, canlıların biyolojik olarak diğer köstebeklerden farklı olduğunu doğruladı.
Her iki türün de dağlık bölgelerde yaşadığı ve yazın 50 dereceye varan sıcaklıklarda, kışın ise 2 metre karın altında hayatta kalabildiği ortaya çıktı. Köstebekler, bulundukları bölgelere atfen isimlendirildi. Hakkâri bölgesinde bulunan "talpa hakkariensis", oldukça farklı morfoloji ve DNA'ya sahip yeni bir tür olarak tanımlandı. Bitlis yakınlarında bulunan "talpa davidiana tatvanensis" de morfolojik olarak farklı. Ancak 1884'te tanımlanan bir tür olan "talpa davidiana"nın bir alt türü olarak sınıflandırıldı. Çalışma Zoological Journal of the Linnean Society dergisinde yayımlandı. Böylelikle, bilinen Avrasya köstebeklerinin sayısı 16'dan 18'e yükseldi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Yaşar Güler duyurdu: Zap'ın büyük bölümü temizlendi
Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmayacak... Münevver Karabulut'un ailesi kararı AYM'ye taşıyor
Son dakika: Firari FETÖ’cü 1.5 milyon TL değerinde döviz ile yakalandı
İzmir’de çeşmeden mavi su aktı! Sosyal medyada paylaşılan görüntü alay konusu oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberi: Malatya beşik gibi sallanıyor! Peş peşe depremler meydana geldi
Son dakika haberleri: Galatasaray’dan sessiz başlangıç! Kayserispor deplasmanında gol yok…
FETÖ’nün ekmeğine yağ sürmeyin
Tanju Özcan'dan bomba 'yerel seçim' çıkışı: İstanbul ve Ankara kaybedilecek!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu’da iki yeni köstebek keşfedildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA