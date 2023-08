Anadolu’da iki yeni köstebek keşfedildi

Uluslararası bir bilim ekibi, Türkiye'de 2 köstebek türü keşfetti. İngiliz The Guardian'da yer alan habere göre, çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ABD'den Indiana Üniversitesi ve İngiltere'den Plymouth Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütüldü. Türkiye'nin doğusunda, tam 3 milyon yıldır keşfedilmeden dağlarda yaşadığı düşünülen iki köstebek türü tespit edildi. DNA analizi, canlıların biyolojik olarak diğer köstebeklerden farklı olduğunu doğruladı.Her iki türün de dağlık bölgelerde yaşadığı ve yazın 50 dereceye varan sıcaklıklarda, kışın ise 2 metre karın altında hayatta kalabildiği ortaya çıktı. Köstebekler, bulundukları bölgelere atfen isimlendirildi. Hakkâri bölgesinde bulunan "talpa hakkariensis", oldukça farklı morfoloji ve DNA'ya sahip yeni bir tür olarak tanımlandı. Bitlis yakınlarında bulunan "talpa davidiana tatvanensis" de morfolojik olarak farklı. Ancak 1884'te tanımlanan bir tür olan "talpa davidiana"nın bir alt türü olarak sınıflandırıldı. Çalışma Zoological Journal of the Linnean Society dergisinde yayımlandı. Böylelikle, bilinen Avrasya köstebeklerinin sayısı 16'dan 18'e yükseldi.