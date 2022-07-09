AnadoluJet, ilk A321neo uçağını filosuna kattı

Genişleyen uçuş ağıyla birlikte artan yolcu talebini karşılamaya ve uçuş hizmet kalitesini artırmaya devam eden AnadoluJet; filosuna yakıt tasarrufu sağlayan, çevre dostu uçaklar dahil ederek büyüme hedefini sağlam adımlarla gerçekleştirmeye devam ediyor.

Filosunda 52'si Boeing 737-800, 6'si ise Boeing 737-800 MAX olmak üzere 58 uçak bulunan AnadoluJet, Airbus 321neo tipi uçağın filoya katılmasıyla birlikte uçak sayısını 59'a çıkarmış oldu.

Bu yılın ilk altı ayında 7 milyona yakın yolcu taşıyan AnadoluJet, 2022 yılı sonu itibarıyla 7 adet Boeing 737-800 MAX, 7 adet Airbus 321neo ve 6 adet Airbus 320neo olmak üzere toplamda 20 adet yeni nesil uçağı filosuna katmayı planlıyor.