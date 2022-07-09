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Giriş Tarihi: 9.7.2022 17:15 Son Güncelleme: 9.7.2022 17:16

AnadoluJet, ilk A321neo uçağını filosuna kattı

Türk Hava Yolları’nın alt markası AnadoluJet, yeni nesil uçaklarıyla filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bir süre önce Boeing 737-800 MAX tipi ilk yeni nesil uçağını alan şirket, Airbus 321neo tipi ilk uçağını da filosuna dahil etti.Uçak ilk uçuşunu Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Batman Havalimanı’na yaptı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
AnadoluJet, ilk A321neo uçağını filosuna kattı

Genişleyen uçuş ağıyla birlikte artan yolcu talebini karşılamaya ve uçuş hizmet kalitesini artırmaya devam eden AnadoluJet; filosuna yakıt tasarrufu sağlayan, çevre dostu uçaklar dahil ederek büyüme hedefini sağlam adımlarla gerçekleştirmeye devam ediyor.

Filosunda 52'si Boeing 737-800, 6'si ise Boeing 737-800 MAX olmak üzere 58 uçak bulunan AnadoluJet, Airbus 321neo tipi uçağın filoya katılmasıyla birlikte uçak sayısını 59'a çıkarmış oldu.

Bu yılın ilk altı ayında 7 milyona yakın yolcu taşıyan AnadoluJet, 2022 yılı sonu itibarıyla 7 adet Boeing 737-800 MAX, 7 adet Airbus 321neo ve 6 adet Airbus 320neo olmak üzere toplamda 20 adet yeni nesil uçağı filosuna katmayı planlıyor.

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AnadoluJet, ilk A321neo uçağını filosuna kattı
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