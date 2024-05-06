Anadolu’nun El Hamra’sı Divriği’de 9 yıllık hasret bitti

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Sivas'taki Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı. Anadolu taş işçiliğinin gözde eserlerinden Sivas'ın Divriği ilçesine bulunan ve Anadolu'nun El Hamra'sı olarak nitelendirilen 800 yıllık Divriği Ulu Cami'nin açılış programında sema gösterisi yapıldı, mevlit okutuldu. Eşsiz eserin restorasyonu kapsamında darüşşifadaki havuz tekrar hayata geçirildi. Uzun yıllar önce zarar gören ve yapının statik olarak dengede olduğunu gösteren 'Denge Sütunu' ise tekrar işlevsel hale getirildi. Kompleksteki restorasyon 9 yıl sürdü.