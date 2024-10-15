Anadolu’nun güzelliğini Endonezya’ya taşıdı

Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde Endonezya'nın başkenti Jakarta'da 'Gizem Dolu Anadolu' ismiyle organize edilen iki serginin ilki 8-9 Ekim tarihlerinde Endonezya Milli Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini ağırladı.Endonezya ve Türkiye arasındaki kültürel bağların pekiştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak öne çıkan sergiyi gezen Endonezyalılar gerek fotoğraflara gerek eserlerin sahibi Resul Çelik'e büyük ilgi gösterdi, bol bol anı fotoğrafı çekti. İkinci sergi ise 10-13 Ekim arasında Yunus Emre Enstitüsü Jakarta merkezinde görücüye çıktı. Sergide, Karadeniz'den Ege'ye, Marmara'dan Doğu Anadolu'ya, Akdeniz'den İç Anadolu'ya kadar tüm bölgelerden nefes kesen anların yer aldığı kareler ilgiyle izlendi. Anadolu insanı ve coğrafyasının zengin kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini gözler önüne seren fotoğraflar Endonezyalı sanatseverlerle buluştu. Sergiyi gezen Endonezyalılar, sık sık Türkiye'ye ve Türklere olan sevgilerini dile getirdi, Resul Çelik'e Türkiye hakkında sorular sordu.