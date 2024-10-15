Haberler Yaşam Haberleri Anadolu’nun güzelliğini Endonezya’ya taşıdı
Giriş Tarihi: 16.10.2024

Anadolu’nun güzelliğini Endonezya’ya taşıdı

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK
Anadolu’nun güzelliğini Endonezya’ya taşıdı
Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde Endonezya'nın başkenti Jakarta'da 'Gizem Dolu Anadolu' ismiyle organize edilen iki serginin ilki 8-9 Ekim tarihlerinde Endonezya Milli Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini ağırladı.




SERGİYE BÜYÜK İLGİ
Endonezya ve Türkiye arasındaki kültürel bağların pekiştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak öne çıkan sergiyi gezen Endonezyalılar gerek fotoğraflara gerek eserlerin sahibi Resul Çelik'e büyük ilgi gösterdi, bol bol anı fotoğrafı çekti. İkinci sergi ise 10-13 Ekim arasında Yunus Emre Enstitüsü Jakarta merkezinde görücüye çıktı. Sergide, Karadeniz'den Ege'ye, Marmara'dan Doğu Anadolu'ya, Akdeniz'den İç Anadolu'ya kadar tüm bölgelerden nefes kesen anların yer aldığı kareler ilgiyle izlendi. Anadolu insanı ve coğrafyasının zengin kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini gözler önüne seren fotoğraflar Endonezyalı sanatseverlerle buluştu. Sergiyi gezen Endonezyalılar, sık sık Türkiye'ye ve Türklere olan sevgilerini dile getirdi, Resul Çelik'e Türkiye hakkında sorular sordu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu’nun güzelliğini Endonezya’ya taşıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA