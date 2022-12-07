Anadolu’nun ‘Küresel Öğretmenleri’ ödüllerini SABAH’a adadı

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Junior Chamber International (JCI) İstanbul şubesince organize edilen 'Türkiye Farkındalık Ödülleri' gala gecesinde geleceğimizin güzelleşmesi için proje üreten 18-40 yaş arası gençler ödüllendirildi. BM'nin 17 sürdürülebilir kalkınma amacından birine hizmet etmiş, ulusal ve sınır ötesi farkındalıklar yaratmış 17 kişi ödüle layık görüldü. SABAH Gazetesi'nde 24 Kasım'da "Anadolu'dan Dünyaya İlham Oldular" başlığıyla Öğretmenler Günü'ne özel haber olan iki küresel öğretmen Muhammed Aydın ve İrem Savcı Köroğlu kendi kategorilerinde birinci olarak ödül aldı.Aydın ve Köroğlu ödüllerini SABAH'a adadı. Ordu'da görev yaptığı okulda İngilizce'nin konuşulduğu minyatür yabancı bir kent kuran öğretmen Muhammet Aydın, "Yaşam Boyu Genç Başarı" jüri özel ödülü kategorisinde Türkiye 1'incisi oldum. Yaptığımız çalışmaları SABAH ve ATV'de çıkan haberler sayesinde tüm Türkiye duydu. Ödülümü SABAH'a adamak istiyorum" dedi. Sivas'ta bir anaokulunda görev yapan İrem Savcı Köroğlu da "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 8. Başlık Olan İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme kategorisinde başvurmuştum. Bu kategoride Türkiye 1'incisi oldum. Çok mutluyum. SABAH'a teşekkürler" diye konuştu.