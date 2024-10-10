Anadolu’nun lezzetleri Antalya’da buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) destekleriyle, Antalya Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen 13. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) başladı. "Sizin Oraların Nesi Meşhur" mottosuyla, Anadolu'nun dört bir yanından gelen yüzlerce yöresel ürünü ziyaretçilerle Antalya'da buluşturan YÖREX fuarında, STK'lar, kalkınma ajansları, üretici birlikleri ve firmaların stantları yer alıyor. 5 gün sürecek olan YÖREX Fuarı, Anadolu'nun zengin kültürel çeşitliliğini büyük çoğunluğu coğrafi tescilli olan yüzlerce yerel ürünün ulusal ve uluslararası pazarda daha geniş bir yer bulmasını hedefliyor.

KATILIM YOĞUNDU

Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yoğun bir katılımla gerçekleşen fuarın açılışına Vali Hulusi Şahin, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Bilecik, Burdur, Düzce ve Isparta Valileri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YÖREX ÖNCE BİR MARKADIR

Tören açılışında bir konuşma yapan Vali Şahin, YÖREX' in çok anlamlı ve önemli bir etkinlik olduğunu ifade ederek, "Bizim milletçe serüvenimiz uzak Asya'dan Balkanlar'a doğru yaklaşık 2 bin 500 senedir devam ediyor. Bu serüvende küçük bir ırmağın kollarıyla büyüyerek büyük bir nehre dönüşmesi gibi, bizler de 2 bin 500 sene içerisinde pek çok kültürün katkısıyla büyük, kadim ve dünyanın en önemli kültür ve medeniyeti haline geldik. Bunun yemek ve değişik unsurlar ile taçlandırılması da söz konusu oldu. Bu açıdan YÖREX bizi bize anlatan çok kıymetli bir etkinlik." dedi.

Vali Hulusi Şahin, YÖREX gibi etkinliklerin değerini anlamak ve ticari potansiyelini artırmanın önemine dikkat çekti. Şahin, "Bu etkinliklerin değerini anlamak ve ticarileşmek için markalaşmamız gerekiyor. YÖREX bunun için çok değerli bir başlangıç oldu. Bu markalaşma sürecinde gösterdikleri çabalardan dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın şahsında bütün kalkınma ajanslarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu. Konuşmasının ardından Vali Şahin, protokol üyeleriyle birlikte fuarın açılış kurdelesini kesti. Daha sonra fuar alanında yer alan stantları gezen Vali Şahin, üreticiler ile sohbet edip bilgi aldı.