Anahtarı bırakıp sigaraya indi, aracından oldu

İstanbul Esenler'de sigara içmek ve hava almak için aracını yol kenarına park eden Y.K. kendisini gözleyen hırsızlardan bir haber şekilde anahtarı kontakta bırakıp aşağı indi. Sürücünün boşluğundan faydanan şüpheliler saniyeler içerisinde aracı alıp kaçtı.Ne yapacağını bilemeyen Y.K. hemen durumu Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler Kısa sürede iki hırsızın kimliğini tespit etti. Şüpheliler S.K. ve T.G. gözaltına alındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalınan aracı bulup sahibine teslim etti. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.