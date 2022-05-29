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Giriş Tarihi: 30.5.2022

Anahtarı kopyaladı, kadın kılığında 762 bin lira çaldı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Anahtarı kopyaladı, kadın kılığında 762 bin lira çaldı

İstanbul'da iş insanı İbraheem R., iş görüşmesi için buluştuğu Filistinli J.J.'nin otomobilinde ev anahtarını unuttu. J.J., 15 dakika içerisinde anahtarı kopyaladı. Kadın kılığına bürünüp kopya anahtarla İbraheem'in evine giren hırsız, evdeki 47 bin doları çaldı. Soyulduğunu anlayan İbraheem R., soluğu poliste aldı. Güvenlik kameralarını mercek altına alan Bağcılar Asayiş Büro, ayakkabısından kimliğini teşhis ettiği J.J.'yi çalıntı parayla birlikte yakaladı.

Olay Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde 25 Mayıs Salı günü meydana geldi. Suriye uyruklu iş insanı İbraheem R., ortak ticaret yapmak istediği Filistinli J.J. ile iş görüşmesi için bir araya geldi. Görüşmenin ardından otomobiliyle İbraheem R.'yi evine bırakan J.J., adamın anahtarını araçta unuttuğunu fark etti. İbraheem'in yüklü miktarda parasının bulunduğunu bilen J.J., aracındaki anahtarı dakikalar içerisinde kopyaladı.

KADIN KILIĞINDA GERİ GELDİ

J.J. daha sonra İbraheem'in dairesini öğrenmek için yedeklediği orijinal anahtarı adamın kapısına kadar getirdi. Anahtar tesliminden sonra bölgeden ayrılan J.J., evdeki yüklü miktar parayı çalmak için ilginç bir yola başvurdu. Kadın kıyafetleri giyerek kimliğini gizlemeye çalışan J.J., İbraheem'in evde olmadığından emin olduğu bir saatte aynı adrese geri geldi. Elindeki yedek anahtarla iş görüşmesi için el sıkıştığı adamın evine giren J.J., evde bulduğu 775 bin lira değerindeki 47 bin doları alarak kayıplara karıştı.

AYAKKABISI ELE VERDİ

Akşam evine geldiğinde soyulduğunu anlayan İbraheem R., soluğu polis merkezinde aldı. İbraheem R., hırsızlığa uğradığını ve ev anahtarını aracında unuttuğu J.J.'den şüphelendiğini söyledi. İhbar üzerine apartmandaki güvenlik kamerasını incelemeye alan Bağcılar Asayiş Büro ekipleri, kadın kılığında kameralara yakalanan J.J.'yi ayakkabısından tanıdı. Kimliği teşhis edilen J.J., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

BABAMA GÖNDERDİM YALANI TUTMADI

Evin anahtarını kopyalayarak soygunu gerçekleştirdiğini itiraf eden J.J.'nin çaldığı paranın 17 bin dolarını Filistin'deki babasına gönderdiğini söylediği öğrenildi. Bağcılar Asayiş Büro., J.J.'nin evinde yaptığı aramayla bu yalanı da suya düşürdü. J.J., evinde bulunan 46 bin 600 dolarla Bağcılar Güneşli Polis Merkezi'nde gözaltına alındı.

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Anahtarı kopyaladı, kadın kılığında 762 bin lira çaldı
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