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Giriş Tarihi: 14.12.2023 11:04

Anahtarını evde unuttu: Eve balkondan girmeye çalışırken zemine çakıldı!

Aydın'da 23 yaşındaki O.M.K., anahtarını unutunca eve giremedi. Arkadaşını da uyandıramayınca, eve balkondan girmeye karar verdi. Ancak dengesini kaybeden ve metrelerce yükseklikten zemine çakılan gencin ağır yaralandığı belirlendi.

İHA
Anahtarını evde unuttu: Eve balkondan girmeye çalışırken zemine çakıldı!

Korkunç olay, Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde meydana geldi. Bir kafede garson olarak çalışan O.M.K. işten çıkıp evine geldi. Evden çıkarken anahtarını evde unuttuğunu fark eden 23 yaşındaki genç, defalarca zili çalarak ev arkadaşını uyandırmaya çalıştı.

Arkadaşını uyandırmada başarılı olamayan genç, eve balkondan girmek istedi. Su borularına tırmanarak ikinci kattaki evinin balkonuna ulaşmak isteyen genç, dengesini kaybederek yere çakıldı. Gencin düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan O.M.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtarını evde unuttu: Eve balkondan girmeye çalışırken zemine çakıldı!
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