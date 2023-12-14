Anahtarını evde unuttu: Eve balkondan girmeye çalışırken zemine çakıldı!

Korkunç olay, Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde meydana geldi. Bir kafede garson olarak çalışan O.M.K. işten çıkıp evine geldi. Evden çıkarken anahtarını evde unuttuğunu fark eden 23 yaşındaki genç, defalarca zili çalarak ev arkadaşını uyandırmaya çalıştı.