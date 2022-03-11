Anahtarlık görünümlü suikast silahları ele geçirildi

Adreste yapılan aramalarda; 18 adet farklı markalarda ruhsatsız tabanca, bir adet MP-5 otomatik silah, beş adet "Anahtarlık" şeklinde suikast silahı, dört adet susturucu ve silahlara ait çok sayıda şarjör, çok sayıda Kalaşnikof mermisi ve tabanca aparatları, MP-5 ve Kalaşnikof şarjörü ve farklı silahlara ait çok sayıda mermi ile 71 bin dolar nakit para ele geçirildi.