Anamur-Antalya karayolu beş gün aradan sonra yeniden kapandı

Anamur'u, Antalya'ya bağlayan D-400 karayolunun 53. kilometresinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.
Akşam saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle, karayolu saatlerce ulaşıma kapanırken, Mersin istikametinden gelen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Olay yerinde çalışmaları inceleyen Zeytinada Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Şener, yoğun yağış nedeniyle gevşeyen kayaların yola düşerek yolu kapattığını söyledi.
Anamur-Antalya karayolunun Zeytinada Sazak mevkiindeki göçük temizlenmeye devam ediliyor. Yolun, Anamur istikametinden Antalya istikametine giden araçlar nedeniyle uzun kuyrukları oluştu. Yolun araç trafiğine 3-4 saat içinde açılacağı belirtildi.