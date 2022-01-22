Haberler Yaşam Haberleri Anamur-Antalya karayolu beş gün aradan sonra yeniden kapandı
Giriş Tarihi: 22.1.2022 20:38 Son Güncelleme: 22.1.2022 21:52

Anamur-Antalya karayolu beş gün aradan sonra yeniden kapandı

KAMİL CÖMERTLER
Anamur-Antalya karayolu beş gün aradan sonra yeniden kapandı

Mersin'in Anamur ilçesinden geçen D-400 karayolu, yaşanan heyelan sonucu beş gün aradan sonra trafiğe yeniden kapandı.

Anamur'u, Antalya'ya bağlayan D-400 karayolunun 53. kilometresinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.
Akşam saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle, karayolu saatlerce ulaşıma kapanırken, Mersin istikametinden gelen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Olay yerinde çalışmaları inceleyen Zeytinada Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Şener, yoğun yağış nedeniyle gevşeyen kayaların yola düşerek yolu kapattığını söyledi.

Anamur-Antalya karayolunun Zeytinada Sazak mevkiindeki göçük temizlenmeye devam ediliyor. Yolun, Anamur istikametinden Antalya istikametine giden araçlar nedeniyle uzun kuyrukları oluştu. Yolun araç trafiğine 3-4 saat içinde açılacağı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bitcoin ve kripto paralar çakıldı: Bitcoin (BTC) neden düştü? 3 iddia 3 cevap
Sedef Kabaş'ın Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı küstah sözlere tepki yağıyor! Sedef Kabaş hapis cezası alır mı?
İsviçre'de çocuk istismarının gerçek yüzü! 'Heidi'nin ayakları neden çıplaktı?'
Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş, mahkemece tutuklandı
Sedef Kabaş'ın ahlaksız sözlerine soruşturma
SON DAKİKA: AK Parti'den Sedef Kabaş hamlesi! 81 ilde harekete geçiliyor...
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'a yönelik küstah sözler sarfetmişti! Sedef Kabaş gözaltına alındı
SON DAKİKA: Sedef Kabaş'tan 'Kelepçe' oyunu! Algı operasyonu bu görüntülerle çöktü...
Sunucu Nursel Ergin'in kızını gören kardeşi sanıyor! Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin küçük yaşta anne olmuştu!
Son dakika haberi | İşte CHP'li belediyedeki büyük skandalın perde arkası: Rüşvet çarkı böyle kurulmuş!
ARKADAŞINA GÖNDER
Anamur-Antalya karayolu beş gün aradan sonra yeniden kapandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA