Anamur Huzurevi’ne kavuşuyor

AK Parti Anamur İlçe Başkanı Burak Bulut, Anamur Huzurevi inşaatının başladığı müjdesini vererek, konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi: "İlçemizde eser ve hizmet siyasetine devam ediyoruz. Yeni Anamur Huzurevi için çalışmalara başlandı.

Akarca Mahallesi'nde yapımına başlanan 12750 metrekare kapalı alana sahip, zemin -3 kat +3 kat ve toplam 7 kat şeklinde planlanan Huzurevi projemizin inşaat çalışmaları başladı. Otel konforunda yapılması planlanan 150 kişi kapasiteli Anamur Huzur evi ilçemizin büyük bir eksiği daha tamamlanmış olacak. Bizim en değerlimiz olan büyüklerimiz, atalarımızdır. Kıymetli büyüklerimiz ve yaşlılarımız için atılan bu adımın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu projenin gerçekleştirilmesinde desteklerini eksik etmeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'a, Önceki Dönem Hazine ve Maliye Bakanımız, Mersin Milletvekilimiz Sayın Nureddin Nebati'ye, Ekonomi Eski Bakan Yardımcımız, AK Parti MKYK Üyemiz Sayın Mustafa Sever'e, Mersin Milletvekilimiz Sayın Ali Kıratlı'ya, Mersin Milletvekilimiz Sayın Havva Sibel Söylemez'e, AK Parti Genel Merkez AR-GE Eğitim Başkan Yardımcımız Sayın Veli Tolu'ya ve İl Başkanımız Sayın Adem Aldemir'e teşekkür ediyorum.''dedi.