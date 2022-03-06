Anamur SYDV’den evde bakım hizmeti

Mersin'in Anamur İlçe Kaymakamlığı tarafından hazırlanan projenin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca onaylanması ile Anamur Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde evde tek yaşayan, yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet vermek üzere evde bakım birimi oluşturularak hizmete başladı.

Sosyal Devlet anlayışıyla çalışma başlatan Anamur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, "Yaşlılara ve Muhtaçlara Evde Bakım Projesi" kapsamında, İlçede tespit edilen Engelli, Yaşlı ve Muhtaç Vatandaşa evde bakım hizmeti vermeye başladı. Proje kapsamında ilçe merkezi ve kırsal kesimde belirlenen bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı vatandaşların tespiti ile üç görevli personelce evlerine gidilerek her türlü temizlik, bakım, yemek vb ihtiyaçları karşılanacak.



