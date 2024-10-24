Anamur’da çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Anamur İlçesi Bozdoğan Mahallesi Pullu Mevkii'nde çıkan orman yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyük bir felakete dönüşmeden kontrol altına alındı. Mersin'in Anamur İlçesi Bozdoğan Mahallesi Pullu Mevkii'nde çıkan orman yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyük bir felakete dönüşmeden kontrol altına alındı. Alınan bilgilere göre, yangının, enerji nakil hattından (ENH) çıktığı iddia edildi.

Yangına,10 teknik eleman, 14 orman muhafaza memuru ve 82 orman yangını işçisi, 6 su tankı, 9 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 pikap ve belediyeye ait 1 itfaiye aracı ile 3 su tankı ile yangına müdahale etti. Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş,"Çalışmalarının başarıyla tamamlandığını söyledi. Olay sırasında 0.3 hektar orman alanı ve 1.3 hektar ziraat alanı zarar gördü. Yangının ilk tespit edildiği andan itibaren, yangının büyümesini engellemek amacıyla karadan yapılan müdahaleler büyük bir titizlikle yürütüldü. Alevlerin yayılma ihtimaline karşı hızlı ve etkili bir stratejiyle hareket eden ekipler, yangının civardaki yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınmasını sağladı.

Orman işçileri ve teknik ekiplerin yanı sıra, yerel belediyenin itfaiye araçları da söndürme çalışmalarına destek verdi. Bu dayanışma sayesinde yangının kısa süre içinde kontrol altına alınması mümkün oldu. Özellikle yaz aylarının ardından mevsimsel rüzgarlar yangının yayılma riskini artırsa da, ekiplerin tecrübesi ve organize çalışmaları yangının büyümesini engelledi. Yangının çıkış nedeni hakkında kesin incelemeler devam ederken, yangın sonrasında ormanlık alanda yapılan çalışmalar ve hasar tespit süreci yakından izleniyor. Anamur'da halkın yoğun çabası ve yetkililerin özverili çalışması sayesinde büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu. Anamur ve çevresinde çıkan orman yangınlarıyla mücadelede alınacak önlemler ve halkın bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalar devam edecek" dedi.