Anamur’da enerji nakil hatlarında yangın

Enerji nakil hattından dolayı çıkan orman yangını, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve mahalle sakinlerinin de desteğiyle büyümeden söndürüldü.

Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'nden elde edilen bilgilere göre, ilçeye 34 km. mesafedeki Uçarı mahallesi sınırları içerisinde yer alan ormanlık alanda enerji nakil hattından kaynaklı yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu Orman Müdürlüğü ekiplerine haber vererek, onların gelmesini beklemeden yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti.

Bölgeye giden ekipler ve duyarlı vatandaşların desteğiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.