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Giriş Tarihi: 19.7.2022 11:42 Son Güncelleme: 19.7.2022 11:47

Anamur’da sahte polis, gerçeğinin elinden kurtulamadı

Mersin Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan kontrollerde, Emniyet Amiri adına düzenlenmiş Emniyet Genel Müdürlüğü sahte personel kartı, 2 adet üzerinde Polis amblemi olan sahte taşıt tanıma kartı, 10 adet  9*19 mm tabanca fişeği, 1 adet jop,  1 adet Polis yeleği, 1 adet polis şapkası, 1 adet Polis beresi elegeçirildi.

KAMİL CÖMERTLER
Anamur’da sahte polis, gerçeğinin elinden kurtulamadı

Mersin Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri durumundan şüphelenerek durdurulan araçta yapılan kontrollerde, 1 adet Emniyet Amiri adına düzenlenmiş Emniyet Genel Müdürlüğü sahte personel kartı, 2 adet üzerinde Polis amblemi olan sahte taşıt tanıma kartı, 10 adet 9*19 mm tabanca fişeği, 1 adet jop, 1 adet Polis yeleği, 1 adet polis şapkası, 1 adet Polis beresi, 10 adet büyük boy ve 1 adet küçük boy olmak üzere 2 adet biber gazı ve toplamda 174 adet cinsel güç artırıcı özellikli hap ele geçirildi.

Araçta yakalanan şüpheli şahıs (E.Ç.) hakkında yapılan işlemlerin ardından adli mercilerce tutuklanarak ceza evine sevk edildi.

Yapılan açıklamada "Mersin Polis Teşkilatı olarak halkımızın huzur ve güveni, asayişin temini için kararlı bir şekilde çalışmalarımız aralıksız devam edecektir." İfadelerine yer verildi

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Anamur’da sahte polis, gerçeğinin elinden kurtulamadı
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