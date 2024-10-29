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Giriş Tarihi: 29.10.2024 10:30 Son Güncelleme: 29.10.2024 10:37

Anaokulu çocuklarından coşkulu 101. Yıl gösterisi: Minikler kalplerindeki vatan sevgisini kağıda böyle döktüler

Cumhuriyet’in 101. Yılı tüm yurtta olduğu gibi İstanbul’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Gerçekleştirilen etkinliklerden belki de en kıymetlisi henüz 4 ile 5 yaşlarında olan anaokulu çocuklarının gösterileriydi. Ümraniye Nene Hatun Anaokulu minikleri ellerinde Türk bayrakları, ponpon ve tahtalarla yaptıkları gösterilerle izleyenlere keyifli ve gururlu anlar yaşattı. Miniklerin yaptığı ‘Vatan Sevgisi’ temalı resimler 101 yıllık Cumhuriyet emin ellerde dedirtti.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Anaokulu çocuklarından coşkulu 101. Yıl gösterisi: Minikler kalplerindeki vatan sevgisini kağıda böyle döktüler

Cumhuriyetin 101'in yılı ülkemizin her bir köşesinde ayrı bir coşku ve gururla kutlanıyor. Kutlamaların ve etkinliklerin en kıymetlileri de henüz 4-5 yaşında okula başlayan miniklerin yaptığı gösteriler oldu.

Okuma yazma bilmeden yaptıkları resimler söyledikleri şarkılar ve ellerinde Türk bayraklarıyla ettikleri danslar başta kendi aileleri olmak üzere izleyenleri duygulandırdı.

Ümraniye Nene Hatun Anaokulu öğrencileri okul bahçesindeki alanda yaptıkları mini gösteride hep birlikte Cumhuriyet'e ve özgürlüklerine sahip çıkacakları sözünü verdi.

VATAN SEVGİSİ SERGİSİ

Miniklerin 'Vatan Sevgisi' temalı kendi elleriyle yaptıkları resimlerde Nene Hatun Anaokulu bahçesindeki cam alanda sergilendi. Kimisi dev bir Türk bayrağı çizgi kimi de kalplerle donattığı ay yıldızı yaptı.

O resimler gören ve miniklerin gösterilerini izleyen herkes 101 yıllık Cumhuriyet emin ellerde dedi. Okul Müdürü Okan Konak her bir öğrenciye ve öğretmenlerine gösterileri için teşekkür etti.

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Anaokulu çocuklarından coşkulu 101. Yıl gösterisi: Minikler kalplerindeki vatan sevgisini kağıda böyle döktüler
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