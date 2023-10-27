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Giriş Tarihi: 27.10.2023 13:58 Son Güncelleme: 27.10.2023 14:16

Anaokulu çocuklarının 100. Yıl resimleri

Cumhuriyetimizin 100. Yılı tüm yurtta yediden yetmişe, Anaokullarından Üniversitelere kadar türlü etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamaların en anlamlıları da Cumhuriyetin yeni yüzyılını şekillendirecek çocukların yetiştiği Anaokullarında yaşanıyor. Ümraniye Nene Hatun Anaokulu çocukları 100 yaşına giren Cumhuriyet için birbirinden anlamlı resimler yaptılar. Henüz 4 yaşında olan miniklerin yaptığı resimler okul bahçesindeki alanda sergilendi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Anaokulu çocuklarının 100. Yıl resimleri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası Cumhuriyet'in yüzüncü yılı tüm yurtta sayısız etkinliklerle kutlanıyor.

Bu kapsamda geleceğin mirasçıları çocuklarda okullarda 100 yaşına giren Cumhuriyeti kutlayıp Atatürk'e olan minnettarlıklarını dile getirdi.

Henüz 4 yaşındayken Cumhuriyet'in özgürlük demek olduğunu anlayan Ümraniye Nene Hatun Anaokulu öğrencileri hayal ettikleri yeni yüzyıl için resimler çizip dilekte bulundu.

Kimisi Cumhuriyet'i bir güneşe benzetirken kimi de arkadaşlarıyla oyun oynamaya benzetti. Çocukların yaptığı birbirinden anlamlı resimler Nene Hatun Anaokulu bahçesinde sergilendi.

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Anaokulu çocuklarının 100. Yıl resimleri
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