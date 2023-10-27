Anaokulu çocuklarının 100. Yıl resimleri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası Cumhuriyet'in yüzüncü yılı tüm yurtta sayısız etkinliklerle kutlanıyor.

Bu kapsamda geleceğin mirasçıları çocuklarda okullarda 100 yaşına giren Cumhuriyeti kutlayıp Atatürk'e olan minnettarlıklarını dile getirdi.

Henüz 4 yaşındayken Cumhuriyet'in özgürlük demek olduğunu anlayan Ümraniye Nene Hatun Anaokulu öğrencileri hayal ettikleri yeni yüzyıl için resimler çizip dilekte bulundu.

Kimisi Cumhuriyet'i bir güneşe benzetirken kimi de arkadaşlarıyla oyun oynamaya benzetti. Çocukların yaptığı birbirinden anlamlı resimler Nene Hatun Anaokulu bahçesinde sergilendi.