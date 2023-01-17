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Giriş Tarihi: 17.1.2023 16:22 Son Güncelleme: 17.1.2023 16:49

Anaokulu için protokol imzalandı

Hayırsever İş insanı Ertuğrul Sami Kepme tarafından Adana’nın Sarıçam Buruk Mahallesi’ne yapılacak olan Esin Sultan Anaokulunun protokolü Valilik Toplantı Salonunda imzalandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Anaokulu için protokol imzalandı

Vali Dr. Süleyman Elban, hayırsever iş insanı Ertuğrul Sami Kepme ve İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ile inşa edilecek olan okul hakkında bir süre görüştü. Görüşmenin ardından Vali Elban, iş insanı Kepme ve İl Milli Eğitim Müdürü Koçak tarafından protokol imzalandı.

Vali Elban, yapılan bu yatırımlar sayesinde çocukların eğitime katılım oranına ciddi oranda katkı sağlanacağına vurgu yaptı. Vali Elban, okulun yapımına katkı sağlayan hayırsever Ertuğrul Sami Kepme'ye teşekkür etti. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 8 Derslikli Esin Sultan Anaokulunun yüzde 100'ü hayırsever Er Makine Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Sami Kepme tarafından anahtar teslimi olmak üzere, 160 öğrenci kapasiteli öğrenci binası, saha tanzimi ve çevre duvarı yaptırılarak kullanma hakkı Milli Eğitim Bakanlığına devredilecek.

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Anaokulu için protokol imzalandı
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