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Giriş Tarihi: 3.6.2024 13:44 Son Güncelleme: 3.6.2024 13:49

Anaokulu miniklerinden muhteşem sahne performansı

Eğitim Öğretim yılının son günlerinde başta miniklerin okul hayatına ilk adımlarının atıldığı anaokullarında yılsonu gösterileri ve mezuniyet törenleri yapılmaya başladı. Ümraniye'de bir anaokulunun minik öğrencileri de okul bahçesinde velilerini duygulandıran bir yılsonu gösterisi gerçekleştirdi. Törende gösteri yapan 4 yaşındaki minikler büyük alkış aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Anaokulu miniklerinden muhteşem sahne performansı

Ümraniye'de bir anaokulunun bahçesinde başlayan yılsonu töreninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program okul müdürü Okan Konak'ın günün anlam ve önemine dair konuşmalarıyla devam etti.

Ardından sahneye çıkan minikler geleneksel halk oyunu ve modern dans gösterilerini yaptı. Her biri ismini gezegenlerden alan sınıflar tek tek sahneye çıkıp anne ve babalarının karşısında gösterilerini sergilediler.

Okulun yaşları en küçük çocuklardan oluşan Merkür sınıfı öğrencilerinin yaptığı ateş böceği dansı ise velilerine duygu dolu anlar yaşattı.

Tören, öğrencilerin öğretmenlerinden aldıkları başarı belgeleri ve ilkokul yolculuğuna coşkulu bir geçişle devam etti. Öğrenciler, geleceğe umutla bakarak keplerini havaya fırlattılar.

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Anaokulu miniklerinden muhteşem sahne performansı
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