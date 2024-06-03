Anaokulu miniklerinden muhteşem sahne performansı

Ümraniye'de bir anaokulunun bahçesinde başlayan yılsonu töreninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program okul müdürü Okan Konak'ın günün anlam ve önemine dair konuşmalarıyla devam etti.

Ardından sahneye çıkan minikler geleneksel halk oyunu ve modern dans gösterilerini yaptı. Her biri ismini gezegenlerden alan sınıflar tek tek sahneye çıkıp anne ve babalarının karşısında gösterilerini sergilediler.

Okulun yaşları en küçük çocuklardan oluşan Merkür sınıfı öğrencilerinin yaptığı ateş böceği dansı ise velilerine duygu dolu anlar yaşattı.

Tören, öğrencilerin öğretmenlerinden aldıkları başarı belgeleri ve ilkokul yolculuğuna coşkulu bir geçişle devam etti. Öğrenciler, geleceğe umutla bakarak keplerini havaya fırlattılar.