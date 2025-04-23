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Giriş Tarihi: 23.4.2025 10:45 Son Güncelleme: 23.4.2025 10:52

Anaokulu miniklerinin 23 Nisan çoşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlamaları her zaman olduğu gibi bu yılda ilk anaokullarında miniklerin gösterileriyle başladı. İstanbul Ümraniye Nene Hatun Anaokulu öğrencileri kırmızı beyaz kıyafetleriyle yaptıkları dans gösterilerinde ellerinde Türk bayraklarıyla 23 Nisan çoşkusunu doya doya yaşadı. Okul bahçesinde düzenlenen törende Okul Müdürü Okan Konak öğrencilere gösterilerinden dolayı teşekkür etti.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Anaokulu miniklerinin 23 Nisan çoşkusu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşku ve neşeyle kutlanıyor. 7'den 70'e herkesin kalbinde bir gurur olan 23 Nisan'da, anaokulu miniklerinin yaptığı dans ve gösteriler onların bayrak sevgisi velileri ve öğretmenlerini duygulandırdı. Ümraniye Nene Hatun Anaokulu öğrencileri de okul bahçesinde yaptıkları törende önce saygı duruşunda durup ardından İstiklal Marşı'nı söyledi.

Her biri 4 ila 5 yaşında olan minikler ellerinde Türk bayrakları ile söyledikleri istiklal marşının ardından dans gösterilerini yaptılar. Gösterilerini gerçekleştiren Ümraniye Nene Hatun Anaokulu öğrencileri şarkılar eşliğinde koşup eğlendiler. 5 yaşındaki minik öğrenci Çağın; "Bize armağan edilen bu günde dans edip eğlendik" ifadelerini kullandı. Okul Müdürü Okan Konak ise öğrencilere ve öğretmenlere gösterilerinden dolayı teşekkür etti.

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Anaokulu miniklerinin 23 Nisan çoşkusu
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