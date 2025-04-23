Anaokulu miniklerinin 23 Nisan çoşkusu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşku ve neşeyle kutlanıyor. 7'den 70'e herkesin kalbinde bir gurur olan 23 Nisan'da, anaokulu miniklerinin yaptığı dans ve gösteriler onların bayrak sevgisi velileri ve öğretmenlerini duygulandırdı. Ümraniye Nene Hatun Anaokulu öğrencileri de okul bahçesinde yaptıkları törende önce saygı duruşunda durup ardından İstiklal Marşı'nı söyledi.

Her biri 4 ila 5 yaşında olan minikler ellerinde Türk bayrakları ile söyledikleri istiklal marşının ardından dans gösterilerini yaptılar. Gösterilerini gerçekleştiren Ümraniye Nene Hatun Anaokulu öğrencileri şarkılar eşliğinde koşup eğlendiler. 5 yaşındaki minik öğrenci Çağın; "Bize armağan edilen bu günde dans edip eğlendik" ifadelerini kullandı. Okul Müdürü Okan Konak ise öğrencilere ve öğretmenlere gösterilerinden dolayı teşekkür etti.