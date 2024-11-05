Anaokulunda kiracıya pankartlı protesto

İzmir'de anaokulu işleten müzisyen N.G. (30), iddiaya göre 11 aydır mülk sahibi D. Yılmaz'ın (62) kirasını ödemedi. Yaklaşık 1 milyon liralık alacağını icra takibi başlatmasına rağmen tahsil edemeyen Yılmaz, 'Anaokulu 1 yıldır kirasını ödemiyor' pankartı ile kiracısını protesto etti. D. Yılmaz, Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi 372/4 Sokak'taki mülkünü Bornova Yeni Nesil Anaokulu'na kiraya verdi. İddiaya göre Yılmaz, 11 aydır kiracısı N.G'den faizi ve avukat masraflarıyla birlikte 1 milyon liraya yakın alacağını tahsil edemedi. Yılmaz, avukatı aracılığıyla icra takibi başlattı. Buna rağmen G. biriken kirasını Yılmaz'a ödemedi.Yılmaz ise, 'Anaokulu 1 yıldır kirasını ödemiyor' yazılı bir pankart hazırlatıp anaokulunun önüne park ettiği aracının üzerine astı. SABAH'a konuşan Yılmaz, "Mülk sahipleri mağdur oluyor. Kiracının kirasını ödememesi durumunda mülk sahibi tahliye kararı çıkartsa bile mağduriyet devam ediyor. Çünkü kiracı, tahliye kararına itiraz ederek 3 aylık kira bedelini icra dairesine yatırıp dosyayı üst mahkemeye taşıyabiliyor. Böylece kiracı, herhangi bir kira ödemeden meskeni bir yıl, hatta daha uzun bir süre haksız şekilde kullanabiliyor. Kendi malımla rezil oldum. Eğitim kurumu diye güvenerek kiraya verdim. Bir eğitimci bunu yapıyorsa, gerisini siz düşünün. Pankart asarak mağduriyetimi göstermek ve kiracımı protesto etmek istedim" dedi. Kira borcu olmadığını öne süren G. ise, "Bütün kira bedelleri ödendi. Şu anda müzakere sürecindeyiz" diye konuştu.