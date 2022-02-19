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Giriş Tarihi: 19.2.2022

Anaokulunda yürek yakan ölüm

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul Şişli'de doktor anne Özge A. ile yazılım mühendisi baba Zafer A. tarafından anaokuluna bırakıldıktan sonra yemek yiyip uykuya dalan 4 yaşındaki Bilge A. bir daha uyanamadı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bilge, hayatını kaybetti. Adli Tıp'ta yapılan otopsinin ön raporuna göre, küçük kız zatürreye bağlı kalp iltihaplanması sonucu gelişen kalp krizi sonucu öldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında anaokulu sahibi, öğretmen ve yardımcı öğretmenin ifadelerine başvuruldu.

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Anaokulunda yürek yakan ölüm
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