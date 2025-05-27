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Giriş Tarihi: 27.5.2025 12:25 Son Güncelleme: 27.5.2025 12:54

Anaokulunun çatısı alev alev yandı

İstanbul Sarıyer’de 3 katlı anaokulunun çatısında gece saatlerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın sırasında 2 kişi hafif şekilde dumandan etkilenirken, okulun çatısında hasar oluştu. Yangının gece meydana gelmesi olası faciayı önledi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Anaokulunun çatısı alev alev yandı

Yangın, saat 00.15 sıralarında Sarıyer, Rumeli Hisarüstü Mahallesi Açıkalp Sokak'ta 3 katlı binada çıktı. Anaokulu olarak kullanılan binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede büyürken, okulun yanındaki binada kalanlar kendini dışarı attı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına üç farklı noktadan müdahale etti. Lojmanda kalan iki kişi hafif şekilde dumandan etkilendi. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, dumandan etkilenenleri sağlık kontrolünden geçirdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası okulun çatısında hasar oluştu. Yangının gündüz yerine gece meydana gelmesinin olası faciayı önlediği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anaokulunun çatısı alev alev yandı
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