Haberler Yaşam Haberleri Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a “Fahri Profesör” unvanı verildi
Giriş Tarihi: 21.11.2021 20:16

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a “Fahri Profesör” unvanı verildi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a “Fahri Profesör” unvanı verildi

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a Kazakistan’ın köklü üniversitelerinden El Farabi Kazak Milli Üniversitesi tarafından “Fahri Profesör” unvanı verildi.

Kazakistan'da temaslarda bulunan Başkan Arslan ve beraberindeki heyet 19 Kasım 2021 tarihinde Almatı'da El Farabi Kazak Milli Üniversitesinde düzenlenen "Kazakistan Bağımsızlığının 30. Yılında Siyasi İstikrarın ve Ekonomik Refahın Temeli Olarak Nursultan Nazarbayev'in Hukuk Modeli" konulu uluslararası konferansa katıldı.

Başkan Arslan konferansta yaptığı konuşmada, Almatı'da bulunmaktan çok mutlu olduklarını kaydederek "Bu benim ve değerli meslektaşlarım için gerçekten çok özel bir an. Bu vesile ile Kazakistan'ın kuruluşunun 30. yıl dönümünde Kazak halkına ve devletine nice 30 yıllar diliyoruz. Dünya var oldukça Kazakistan devleti de milleti de var olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

12 Kasım'da İstanbul'da Türk dünyası açısından tarihi bir gelişme yaşandığına değinen Başkan Arslan "Türk Konseyi yeni bir yapıyla Türk Devletleri Teşkilatı olarak kuruldu. Bu teşkilatın kurulmasıyla birlikte Türk dünyasını oluşturan ülkeler arasındaki kardeşlik bağı çok daha güçlenecektir." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Usta oyuncu Kadir İnanır'dan üzen haber! Doktorundan yeni açıklama... Kadir İnanır'ın felç kalma ihtimali mi var?
Kardeşlerim dizisinin Kadir'i öldü mü, neden öldü? Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı? Kardeşlerim Kadir öldü mü, diziden ayrıldı mı?
Son dakika: Koronavirüs vaka haritası güncellendi! İşte vaka oranı en fazla artan 10 il
SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı netleşiyor: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Yörük kızı Müslüme’nin ölümü Türkiye’yi yasa boğdu! Aile fertleri gözaltına alındı…
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi? CTE 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte son durum
SON DAKİKA | Kamu kurumları için devrim gibi karar! Dönüşüm başlıyor
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Alper Ulusoy'a şok sözler: "Bir gün başın belaya girer sonun olur"
CHP'nin ekmeğinden ettiği 25 bin işçi, ayağa kalktı: "Kılıçdaroğlu'na hakkımızı helal etmiyoruz"
Zlatan Ibrahimovic, 40 yaşında gollerini atmaya devam ediyor! Tarihe geçti...
Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
ARKADAŞINA GÖNDER
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a “Fahri Profesör” unvanı verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA