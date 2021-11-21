Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a “Fahri Profesör” unvanı verildi

Kazakistan'da temaslarda bulunan Başkan Arslan ve beraberindeki heyet 19 Kasım 2021 tarihinde Almatı'da El Farabi Kazak Milli Üniversitesinde düzenlenen "Kazakistan Bağımsızlığının 30. Yılında Siyasi İstikrarın ve Ekonomik Refahın Temeli Olarak Nursultan Nazarbayev'in Hukuk Modeli" konulu uluslararası konferansa katıldı.

Başkan Arslan konferansta yaptığı konuşmada, Almatı'da bulunmaktan çok mutlu olduklarını kaydederek "Bu benim ve değerli meslektaşlarım için gerçekten çok özel bir an. Bu vesile ile Kazakistan'ın kuruluşunun 30. yıl dönümünde Kazak halkına ve devletine nice 30 yıllar diliyoruz. Dünya var oldukça Kazakistan devleti de milleti de var olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

12 Kasım'da İstanbul'da Türk dünyası açısından tarihi bir gelişme yaşandığına değinen Başkan Arslan "Türk Konseyi yeni bir yapıyla Türk Devletleri Teşkilatı olarak kuruldu. Bu teşkilatın kurulmasıyla birlikte Türk dünyasını oluşturan ülkeler arasındaki kardeşlik bağı çok daha güçlenecektir." dedi.