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Giriş Tarihi: 15.12.2021 11:52 Son Güncelleme: 15.12.2021 11:57

Anayasa Mahkemesi işçiyi haklı buldu yeniden yargılama yapılmasına hükmetti

İLKER TURAK İLKER TURAK
Anayasa Mahkemesi işçiyi haklı buldu yeniden yargılama yapılmasına hükmetti

İstanbul’da bulunan bir handa temizlik elemanı ve bekçi olarak çalışan ve hanın satılması üzerine işten çıkartılan Emin Balta, işçilik alacakları istemiyle açtığı davayı kazandı. Emin Balta, söz konusu dava sürerken 1990-2008  tarihleri arasındaki çalışma sürecinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmediği ve sigorta primlerinin ödenmediği gerekçesiyle hem işveren hem de SGK aleyhine hizmet tespiti davası açtı. Davanın reddedilmesi üzerine Balta Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme, başvurucunun iddia ve itirazlarının makul ve yeterli bir gerekçeyle karşılanmadığını belirterek gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine, yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.

İstanbul Cağaloğlu'nda bulunan bir handa temizlik elemanı ve bekçi olarak 18 yıldır çalışan Emin Balta, 2008 yılında iddiaya göre gerekçesiz olarak işten çıkartıldı. Bunun üzerine Balta, işçilik alacakları istemiyle İş Mahkemesinde işveren aleyhine alacak davası açtı. İş Mahkemesi, davanın kıdem tazminatı, fazla mesai alacağı ve bayram tatil ücretleri yönünden kabulüne, ihbar tazminatı, izin ücreti, hafta tatili ücreti alacakları yönünden reddine karar verdi. Temyiz talebi üzerine Yargıtay kararı bozdu. Gerekçede, Balta'nın çalıştığı hanın davalılar tarafından satılması nedeniyle iş akdinin haksız olarak feshedildiği, başvurucu lehine ihbar tazminatı da ödenmesi gerektiği, Mahkemece ücret araştırılması yapılmadan asgari ücret üzerinden ücretin hesaplanmasının hatalı olduğu belirtildi. İş Mahkemesi bozma kararına uydu ve yapılan yeniden hesaplama ile Emin Balta'ya yasal faizleriyle birlikte 76 bin 134 lira ödenmesine karar verdi.

ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURDU

Emin Balta, işçilik alacaklarına ilişkin dava süreci devam ederken 1990-2008 tarihleri arasındaki çalışma sürecinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmediği ve sigorta primlerinin ödenmediği gerekçesiyle hem işveren hem de SGK aleyhine hizmet tespiti davası açtı. Davanın reddedilmesi üzerine Emin Balta Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

YÜKSEK MAHKEME İŞÇİYİ HAKLI BULDU

Yüksek Mahkeme, işçilik alacaklarına ilişkin davada verilen kesin karara rağmen hizmet tespiti davasında hizmet ilişkisi varlığının neden kabul edilmediğinin açıklanmadığı, başvurucunun iddia ve itirazlarının makul ve yeterli bir gerekçeyle karşılanmadığını belirterek gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine, yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.

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Anayasa Mahkemesi işçiyi haklı buldu yeniden yargılama yapılmasına hükmetti
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