Anayasa Mahkemesi’nde seçim dönemi başlıyor

Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal'ın görev süresi yarın bitiyor. Topal'ın yerine Danıştay kontenjanından yeni bir üye seçilecek. Bu kapsamda, Danıştay'da geçtiğimiz günlerde yapılan seçimde Yılmaz Akçil 40, Yalçın Ekmekçi 18, Aydemir Tunç 19, Bilge Apaydın 24 oy aldı. En çok oyu alan ilk 3 aday arasından Anayasa Mahkemesi üyesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belirleyecek. Anayasa Mahkemesi Üyesi seçilecek en güçlü ismin Ayasofya'nın ibadete açılması ve İstanbul Sözleşmesi gibi önemli kararlara imza atan Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil olduğu belirtiliyor. Akçil, 25 Şubat 2011 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilen Akçil, 17 Aralık 2018 tarihinden bu yana Danıştay Onuncu Daire Başkanlığı görevini yürütüyor.

AYM BAŞKANI ZÜHTÜ ARSLAN'IN DA GÖREV SÜRESİ DOLUYOR

Anayasa Mahkemesi'nde Muammer Topal'ın ardından 17 Nisan 2024'te Başkan Zühtü Arslan'ın, 12 Mayıs 2024'te ise Emin Kuz'un görev süresi dolacak. Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na ilk kez 10 Şubat 2015'te seçilen Arslan, 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından başkanlık için yeniden aday olmuş ve 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alarak yeniden Başkan seçilmişti. Arslan son olarak 2 Şubat 2023'te yapılan seçimlerde de yeniden aday olmuş ve üçüncü kez Anayasa Mahkemesi Başkanı seçilmişti.

Görev süresi 12 Mayıs 2024'te sona erecek Emin Kuz ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevini sürdürürken 8 Mart 2013'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 14 Mart 2013'te göreve başlamıştı. Kuz'un görev süresinin dolmasının akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesi üyeliğine yeni bir üye seçecek.