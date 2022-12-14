Anayasa Mahkemesinden mektup kararı

Ceza infaz kurumunda tutuklu olarak bulunan bir hükümlü, yakınına gönderdiği mektupta yer alan ifadeler nedeniyle disiplin cezasıyla cezalandırıldı. Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan hükümlü, mektupta yer alan ifadeler nedeniyle disiplin cezası verilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini iddia ederek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

İNFAZ MEMURUNA HAKARET ETTİĞİ BELİRTİLEREK CEZA VERİLDİ

Hükümlü, yakınına gönderdiği mektupta bir kitaptan alıntıladığı kısımda, "Burada gardiyanlara infaz koruma memuru deniyor. İnfaz koruma memuru gardiyanlardan çok daha üstün görülen bir unvan. İnfaz koruma memurlarının çoğu polislikten gelme ya da eski askerler ve şerif yardımcılarıdır. İçlerinde az da olsa iyileri vardır ama çoğu kendi zavallılıklarının bile farkında olmayan zavallılardır. Ancak içimizde bunu onlara söyleyecek olan var mı acaba. Ne kadar aptal olurlarsa olsunlar onlar bizim amirlerimizdir. Bizden çok çok üstündürler ve bunu bize hatırlatmaktan zevk alırlar" ifadeleri yer aldı. Mektupta geçen bu sözler nedeniyle hükümlü hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. "Mektuplarda tehdit, hakaret ve sövme gibi çirkin ifadeler kullanma" eylemini gerçekleştirdiği gerekçesiyle başvurucu hakkında kınama cezası verilmesine karar verildi. Hükümlü disiplin cezası kararına karşı itirazda bulundu ancak infaz hakimliği başvurucunun itirazını reddetti. Başvurucu infaz hakimliğinin kararına itiraz etti. Kırıkkale Birinci Ağır Ceza Mahkemesi infaz hakimliği kararının usul ve yasaya uygun olduğundan bahisle itirazı reddetti.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ

Hükümlü daha sonra Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, disiplin cezasına konu edilen sözlerin kurum görevlilerinin yüzüne karşı söylenmediğini vurguladı. Başvurucunun bir kitaptan alıntıladığını belirttiği sözleri kurum görevlilerine yöneldiğine ilişkin olarak ilgili idare ve derece mahkemesi kararlarında somut bir tespitin olmadığını belirten Anayasa Mahkemesi "Kurum görevlilerinin yüzüne karşı söylenmeyen ve görevlilere yöneldiğine ilişkin herhangi bir tespit de bulunmayan başvuruya konu sözlerin kurumdaki güvenliği veya disiplini bozacak ya da düzenli yaşamın sürdürülmesini önleyecek nitelikte kabul edilmesinin oldukça güç olduğu açıktır. Mektup bir bütün olarak değerlendirildiğinde başvurucunun amacının yaşamından kesitler aktarmak ve okuduklarını paylaşmak olduğunu kabul etmek mümkündür. Somut olayda idare ve derece mahkemeleri, başvurucunun eylemi nedeniyle disiplin cezası ile cezalandırılmasının zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığını ilgili ve yeterli bir gerekçe ile göstermemiştir" değerlendirmesinde bulunarak Anayasa'da güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.