Anestezi günleri düzenlendi

'10. Geleneksel Anestezi Günleri'ne Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Balcalı Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Murat Gündüz, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Hakkı Ünlügenç, TARD Çukurova Şube Başkanı Prof. Dr. Hafize Öksüz ile Türkiye'nin farklı illerinden birçok akademisyen katıldı.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel de, gelenekselleşen ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalının bir misyonu haline gelen toplantıyı, bu alanda geliştirmek isteyen genç meslektaşları için, bilgi ve tecrübelerin aktarılacağı verimli bir ortam ve fırsat olarak gördüğünü ifade etti.

Prof. Dr. Tuncel, "Her zaman olduğu gibi saygıdeğer meslektaşlarımızın bilimsel programlara aktif katılımları ve katkılarıyla bu toplantının uzmanlık sonrası bilgilerin güncel tutulmasına katkı sağlaması yanında hepimiz için yeni bilgiler ve fikirlerle birlikte bir motivasyon yaratacağına inanıyorum. Kurumsallaşan bu etkinliğin bilimsel programına desteğini esirgemeyen tüm katılımcılara, etkinlikte görev alan, bilgilerini bizlerle paylaşan değerli meslektaşlarımıza, emeği geçen tüm arkadaşlarıma, teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.