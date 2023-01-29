Anestezi teknikeri evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan anestezi teknikeri genç evinde ölü bulundu.Olay, Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi 409'uncu Sokak'ta yer alan evde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak görev yapan Mehmet Fidan'dan (26) haber almayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ve sağlık ekipleri evin içine girdiğinde Fidan'ın hareketsiz şekilde yatağında yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde Fidan'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, işlemlerin ardından cenaze Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakınlarının cenazesini alıp Diyarbakır'a getirdiği Fidan, Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'nda dün gözyaşlarıyla defnedildi.