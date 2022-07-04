Ani manevra 3 kemiğini kırdı... 6 çocuk babası iş göremez hale geldi

KİMSE GEÇMİŞ OLSUN DEMEDİ

Kaza nedeniyle tek başına tuvalete dahi gidecek durumunun olmadığını aktaran Biliz "Sakat kaldıktan sonra İETT'yi aradım, mağduriyetimi anlattım. Özel Halk Otobüsü'nün (ÖHO) sahibini aradım. 6 çocuk babasıyım, 40 gün iş göremez hale gelmişim ama hiç kimse bir geçmiş olsun bile demedi. Aksine otobüs şoförü nereye şikayet edersen de diye karşılık verdi. Canımızı kimlere emanet ediyoruz bilemiyorum. Ayağa kalkacak gücü bulduğum ilk gün adliyeye gidip şikayetçi olacağım" diye konuştu.

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