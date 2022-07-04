Ani manevra 3 kemiğini kırdı... 6 çocuk babası iş göremez hale geldi

Silivri'de otobüs şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan 40 yaşındaki Gökhan Biliz, 26 Haziran gecesi evine gitmek için 313 hat numaralı İETT otobüsüne bindi. Otobüs şoförünün arka çarprazında bulunan koltuğa oturdu. Seyahat sırasında göbekten dönmeye çalışan otobüs şoförü iddiaya göre geç fark ettiği motosiklet sürücüsüne çarpmamak direksiyona sarıldı. Ani manevra nedeniyle oturduğu koltuktan fırlayan Gökhan Biliz, belinin üzerinde düştü. Şiddetli çarpma nedeniyle yaralanan Biliz, büyük acıyla gittiği hastanede belindeki üç kemiğin kırıldığını öğrendi. Beline çelik korse takılan 6 çocuk babası tam 40 boyunca iş göremez hale geldi.
ŞOFÖRLER ZOR ŞARTLAR ALTINDA ÇALIŞIYOR
Yaşadığı mağduriyetin ardından şikayette bulunduğu İETT'ten herhangi bir dönüş alamadığını belirten Gökhan Biliz, süreci SABAH'a anlattı. Kendisinin de otobüs şoförü olduğunu belirten Biliz "Kaza herkesin başına gelebilir şoförü suçlamıyorum. Direksiyon başında daha dikkatli olması gerekiyordu ama çok zor şartlar altında çalışmaya zorlandıklarını biliyorum. Uyku şoförün her şeyidir, kendimden biliyorum" ifadelerini kullandı.
ÖMÜR BOYU FELÇ KALABİLİRDİM
Kazanın ardından gittiği hastanede belindeki üç kemiğin kırıldığını öğrenen Gökhan Biliz "Hastanedeki beyin cerrahı doktor; L1, L2 ve L3 kemiklerimin kırıldığını söyledi. Ama tüm bunları anlatırken aslında çok şanslı olduğumu, aldığım darbenin 1 santim daha aşağı gelmesi durumunda ömür boyu felç kalabileceğimi söyledi. Raporlarıma baktığımda bana söylediği ilk şey 'Kurban kes, verilmiş sadakan varmış' dedi. Belime çelik korse takıldı, tam 40 gün iş göremez raporu aldım" dedi.
KİMSE GEÇMİŞ OLSUN DEMEDİ
Kaza nedeniyle tek başına tuvalete dahi gidecek durumunun olmadığını aktaran Biliz "Sakat kaldıktan sonra İETT'yi aradım, mağduriyetimi anlattım. Özel Halk Otobüsü'nün (ÖHO) sahibini aradım. 6 çocuk babasıyım, 40 gün iş göremez hale gelmişim ama hiç kimse bir geçmiş olsun bile demedi. Aksine otobüs şoförü nereye şikayet edersen de diye karşılık verdi. Canımızı kimlere emanet ediyoruz bilemiyorum. Ayağa kalkacak gücü bulduğum ilk gün adliyeye gidip şikayetçi olacağım" diye konuştu.
İETT otobüsü manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı! O anlar kamerada | Video