Aniden şerit değiştiren araç çarptı

İstabul'da havayolu şirketinde görevli kabin amiri Onur Aykanat'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Türk Hava Yolları kabin amiri Onur Aykanat, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde 27 Ağustos'ta motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin başka bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.Cinayet gibi kazanın en önemli delili olarak kayıtlara geçen görüntülerde, aniden şerit değiştiren bir otomobilin arkadan gelen Aykanat'ın idaresindeki motosiklete çarptığı ve kabin amirinin savrularak yere düştüğü anlar yer aldı. Aykanat'ın ailesi ve arkadaşları başka bir aracın kazaya neden olduğunu iddia etmişti.