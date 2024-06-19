Anız yakarken ormanı ateşe verdiler

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde anızların ateşe verilmesi orman yangınına neden oldu. Kumköy yakınındaki Akbaş mevkiinde ekili araziden ormanlık alana sıçrayan alevler rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi. 362 personel, 9 uçak, 6 helikopter ve 67 kara aracıyla müdahale edilen yangın söndürme çalışmaları sürerken, Çanakkale Boğazı da kuzey-güney tek yönde gemi trafiğine kapatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Büyükanafarta Köyü'nde yaşayan vatandaşlarımız Özel İdare, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Eceabat Gençlik Konuk Evi'ne götürülerek misafir edilecektir. Rüzgârın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın teyakkuzda olmaları önemlidir" denildi. Yangın nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişler de durduruldu.