Anız yangınında öldü! Yaşlı adam arazide yanmış halde bulundu

Yavuzeli ilçesinin Karahüseyinli köyünde arazi yangını görenler durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken bir traktörcü arazide bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.Yapılan incelemede bir kısmı yanan cesedin 70 yaşındaki Ali Altunbaş'a ait olduğu belirlendi. Cesedin yangın bölgesinde olması nedeniyle ölümü şüpheli bulan ekipler durumu Cumhuriyet Savcılığına bildirdi.Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Altunbaş'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.