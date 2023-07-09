Anjiyoda 3 kez kalbi durdu ikinci baharını yaşıyor

Konya'da çiftçilik yapan Yusuf Gün (37), üşüttüğünü düşünerek 15 gündür süren sırt ve göğüs ağrılarını ciddiye almadı. Tarlada çalışırken kendinden geçen ve son anda babasını arayıp yardım istedi. Hemen Konya Farabi Hastanesine götürülen Gün'ün kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Ziyrek ve ekibi tarafından anjiyoya alınan Gün'ün bu sırada 3 kez kalbi durdu. Sağlık personelinin yoğun uğraşları sonucu yeniden hayata dönen Gün'ün tıkalı damarı açıldı. Yeniden hayata tutunan Gün, "Anjiyo esnasında kalbim 3 kez durmuş. Bir mucize sonucu hayata yeniden döndüm. İkinci baharımı yaşıyorum. Rahatça nefes alabilmek ne güzel bir duyguymuş" dedi. Murat Ziyrek ise "Damarlarında çok yoğun pıhtı vardı. Anti aritmik ilaçlar kullanarak normal sinüs ritmi sağlandı. Tıkalı damara stent takarak damarı açtık. Hastamızın durumu şu an iyi" diye konuştu.