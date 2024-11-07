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Giriş Tarihi: 7.11.2024 14:01 Son Güncelleme: 7.11.2024 14:44

Anjiyodan vazgeçti hayatını kaybetti

Samsun Adliyesi'nde şoför olarak görev yapan Ercan Bıçak, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki evinde ölü olarak bulundu.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Anjiyodan vazgeçti hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun Adliyesinde şoför olarak görev yapan Ercan Bıçak (33) sabah saatlerinde eşi tarafından mutfakta yerde hareketsiz halde bulundu. Eve giden sağlık ekipleri ve polis, 3 çocuk babası Ercan Bıçak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Bıçak'ın daha önce gittiği hastanede kendisine anjiyo önerildiği ve yaklaşık 1,5 ay önce anjiyo için gittiği hastanede sıra beklerken anjiyo olmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Ercan Bıçak'ın cansız bedeni savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Anjiyodan vazgeçti hayatını kaybetti
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