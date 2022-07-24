Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2019'da açılışı yapılan ve "Avrupa'nın en büyük tema parkı" olma özelliğini taşıyan Ankapark'ı çürümeye terk etmesi kamuoyunda tepki topluyor. Yavaş'a bir tepki de Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan geldi. SABAH'a konuşan Savcı Sayan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ayda 500 milyon lirayı algı için harcadığını dile getiren Sayan "Mansur Yavaş 'Cumhurbaşkanı olacağım' diye algı yaparak, para harcayıp o işlerle uğraşacağına; Ankara'da vatandaşların faydalanabileceği ve hatta belki de bütün dünyanın gelip göreceği Ankapark'ı faaliyete geçirsin. Ankapark'ın maliyeti yüksek deyip, bu miktarın çok daha üstündeki paraları aylık olarak sadece algı için harcıyor. Sadece 'Cumhurbaşkanı olacağım' diye harcadığı paranın yüzde 10'unu Ankapark'a harcamış olsaydı, bugün park faaliyete geçmiş olacaktı" dedi.





Büyük bir yatırımın çürümeye terk edildiğini dile getiren Başkan Sayan "Devletin bu kadar büyük varlığı çürümesin. En azından o yatırımı bize verin, biz getirelim Ağrı'ya kuralım. Doğu'nun ve Güneydoğu'nun da faydalanacağı Doğu'nun Disneyland'ı olacak bir park kuralım. Çevre Bakanlığı'nın da desteği ile biz bu işe talibiz" dedi.

BELKİ YÜZÜ KIZARIR



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çevre Bakanlığı'na çağrıda bulunan Sayan, "Doğu'da böyle bir parkın olması ülkemizin imajı açısından son derece önemli. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı'mızdan destek bekliyoruz. Hep birlikte Ankapark'ı, Ağrı'ya taşıyalım. Hiç olmazsa 3 yıl boyunca sadece algılara para harcayan Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da belki yüzü kızarır" diye konuştu.







ANKAPARK'TAKİ HIRSIZLIĞI GÜVENLİK GÖRMÜYOR MU?



Ankapark'ın yapıldığı dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı olan Melih Gökçek Ankapark'taki tahribattan Mansur Yavaş'ın sorumlu olduğunu söyledi. Gökçek "Mansur Yavaş 3 sene boyunca görevini yapmayarak Ankapark'ın tahrip olmasına müsaade etmiştir. Ankapark'ta yapılan hırsızlıkların birçoğunun oradaki güvenliklerin haberi olmadan yapılması mümkün değil. Ankapark'tan malzemenin dışarı taşındığı yüzde bir milyon. Peki, bu araçları çıkarken görülmüyor mu? Bunun sorumlusu Ankara Büyükşehir belediyesidir ve bunun hesabını vermek zorundadır" dedi.