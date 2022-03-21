Ankara 100.Yıl Hastanesi’nden duygulandıran etkinlik

Etkinlikte konuşan 100. Yıl Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erden Kılıç, şunları söyledi:

"Çanakkale zaferi, ittifak halindeki düşman devletlere karşı verildi. Cephane ne erzak ne de yaralıların acılarını dindirecek ilaç vardı. Binlerce isimsiz kahraman vardı. Ve büyük bir destan yazıldı. Çanakkale ruhunu bir nebze olsun hissedebilmek ve Çanakkale şehitlerini, gazilerini anmak üzere bir araya geldik. Cephede kahraman askerlerimize bazen 2 günde bir verilebilen kumanya hoşaf ve ekmekti. Milletimizin tam bağımsızlık mücadelesinin meşalesi Çanakkale zaferi hepimiz için emanettir."