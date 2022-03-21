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Giriş Tarihi: 21.3.2022 18:17

Ankara 100.Yıl Hastanesi’nden duygulandıran etkinlik

ANKARA
Ankara 100.Yıl Hastanesi’nden duygulandıran etkinlik

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü'nün 107. yıl dönümü nedeniyle Ankara 100. Yıl Hastanesi’nce personele ve hastaneye gelen misafirlere üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi. İkramlar o döneme uygun giyinmiş kişiler tarafından yapıldı.

Etkinlikte konuşan 100. Yıl Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erden Kılıç, şunları söyledi:
"Çanakkale zaferi, ittifak halindeki düşman devletlere karşı verildi. Cephane ne erzak ne de yaralıların acılarını dindirecek ilaç vardı. Binlerce isimsiz kahraman vardı. Ve büyük bir destan yazıldı. Çanakkale ruhunu bir nebze olsun hissedebilmek ve Çanakkale şehitlerini, gazilerini anmak üzere bir araya geldik. Cephede kahraman askerlerimize bazen 2 günde bir verilebilen kumanya hoşaf ve ekmekti. Milletimizin tam bağımsızlık mücadelesinin meşalesi Çanakkale zaferi hepimiz için emanettir."

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Ankara 100.Yıl Hastanesi’nden duygulandıran etkinlik
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