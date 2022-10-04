Ankara Adana Arası Kaç Km? Otobüsle, Trenle, Özel Araçla Adana Ankara Arası Kaç Kilometre ve Ne Kadar Sürer?

Ankara Adana arası ne kadar sürer sorusunun cevabını merak eden yolculara içeriğimizde detaylı olarak Ankara Adana arası kaç km? bilgisiyle birlikte pek çok merak edilen konunun bilgisini verdik. Bilindiği üzre otobüs ve özel araç arasında hatırı sayılır miktarda bir zaman farkı vardır. Bu nedenle hem Ankara Adana arası özel araçla kaç saat sürer? Sorusuna yanıt verdik hem de otobüs kullanacak vatandaşlar için Ankara Adana arası otobüsle saat kaç? Sorusunu yanıtladık.

Ankara Adana Arası Kaç Km?

Adana Ankara Arası Kaç Km? sorusunun yanıtı bu istikamette yolculuk yapacak olanlar için son derece önemli. Peki ya Adana Ankara arası kaç saat? İçeriğin devamında detaylı olarak hem otobüs hem uçak hem de özel araçla Ankara Adana arası kaç saat sürer? Konusunda bilgi verdik.

Ankara Adana arası yapılan hesaplamalara göre 544 km olarak saptanmıştır. Karayolu için mesafenin 514 kilometre olmasına karşılık havayolu ise yalnızca 372 kilometredir. Ankara Adana arası genelde zannedilenden çok daha kısa bir mesafededir.

Adana Ankara Arası Kaç Saat?

Adana Ankara arası 5 saat 10 dakika olarak saptanmıştır. Tabii bunda yolculuk yapılan aracın cinsinden, ne kadar mola verildiğine kadar pek çok faktörün etkisi vardır. Aynı zamanda hava koşulları da mesafenin ne kadar zaman alacağı konusunda kilit noktada olan bir faktördür. Eğer her şey yolunda ise normal bir hızla Adana Ankara arası 5 saat sürmektedir.

Adana Ankara Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Adana Ankara arası özel araçlar ile genellikle 5 saat sürerken, otobüs ile bu süre molalara da bağlı olarak 6 ila 6 buçuk saat arasında değişkenlik göstermektedir.

Yeni Otoyol ile Ankara Adana Arası Kaç Km?

Yeni yapılmış olan Ankara – Niğde arası yol sayesinde Ankara – Niğde arası mesafe 385 kilometreden 312 kilometreye inmiştir. Bu da Ankara Adana Arası mesafeyi 497 kilometreye indirmektedir. Yeni yapılan Ankara – Niğde arası otoyol sayesinde Ankara'dan Doğuda ve Güneyde bulunan pek çok ile daha hızlı bir şekilde gitmek mümkündür.