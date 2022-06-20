Ankara Adliyesi Futbol Takımı sezonu şampiyonlukla kapattı

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Spor Toto Teşkilatı Başkanlığının sponsorluğunda geleneksel olarak düzenlenen ve 22 Şubat 2022 tarihinde başlayan Spor Toto Kamu Futbol Turnuvası sona erdi.
Ankara Adliyesi futbol takımı, toplam 84 takımın katıldığı turnuvayı namağlup tamamlayarak final maçında Hasan Doğan Stadyumu'nda Milli Eğitim Bakanlığı personelinden oluşan futbol takımı ile karşı karşıya geldi. Ankara Adliyesi futbol takımı Milli Eğitim Bakanlığı personelinden oluşan futbol takımıyla karşılaştığı maçı 2-1 kazanarak şampiyon oldu.
Ankara Adliyesi futbol takımının şampiyonluk kupa sevincine, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Komisyon Başkanı Yılmaz Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcı vekilleri, Cumhuriyet savcıları ve personeller ortak oldu.