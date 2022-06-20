Haberler Yaşam Haberleri Ankara Adliyesi Futbol Takımı sezonu şampiyonlukla kapattı
Giriş Tarihi: 20.6.2022 22:08 Son Güncelleme: 20.6.2022 22:14

Ankara Adliyesi Futbol Takımı sezonu şampiyonlukla kapattı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ankara Adliyesi Futbol Takımı sezonu şampiyonlukla kapattı

Ankara Adliyesi personelinden oluşan futbol takımı, Spor Toto Kamu Futbol Turnuvasında Milli Eğitim Bakanlığı personelinden oluşan futbol takımı ile yaptığı  maçı 2-1 kazanarak sezonu şampiyon olarak kapattı.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Spor Toto Teşkilatı Başkanlığının sponsorluğunda geleneksel olarak düzenlenen ve 22 Şubat 2022 tarihinde başlayan Spor Toto Kamu Futbol Turnuvası sona erdi.

Ankara Adliyesi futbol takımı, toplam 84 takımın katıldığı turnuvayı namağlup tamamlayarak final maçında Hasan Doğan Stadyumu'nda Milli Eğitim Bakanlığı personelinden oluşan futbol takımı ile karşı karşıya geldi. Ankara Adliyesi futbol takımı Milli Eğitim Bakanlığı personelinden oluşan futbol takımıyla karşılaştığı maçı 2-1 kazanarak şampiyon oldu.

Ankara Adliyesi futbol takımının şampiyonluk kupa sevincine, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Komisyon Başkanı Yılmaz Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcı vekilleri, Cumhuriyet savcıları ve personeller ortak oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

ÖSYM 2022 YKS soruları ve cevap anahtarı SON DAKİKA açıklandı! İşte (TYT-AYT-YDT) YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA HABERİ: SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? | EYT SON DURUM VE GELİŞMELER
ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey '40 yıldır Ege'yi takip ediyorum' dedi ve ekledi: Türkiye haklı
ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NETLEŞİYOR: Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? "Maaşlar 5000 TL'yi aşacak!"
SON DAKİKA: Asgari ücret için belirleyici olacak: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini belli oldu! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi açıklandı
Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne? Canlı yayında duyurdu! Müge Anlı kiminle evleniyor?
SON DAKİKA: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? AK Parti düzenlemeyi Meclis'e sundu! Açıklama geldi...
Son dakika | Türkiye'den Yunan tahrikine tarihe geçecek ayar: Yunan Bakana üstçavuşumuz cevap verdi
YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ÖSYM ile yayında! Türkçe, Matematik, Tarih, Edebiyat AYT ve TYT soruları ile YKS sınav soruları ve cevapları kitapçığı yayınlandı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara Adliyesi Futbol Takımı sezonu şampiyonlukla kapattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA