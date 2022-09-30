Haberler Yaşam Haberleri Ankara Antalya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Antalya Ankara Arası Kaç Kilometre ve Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 11:40 Son Güncelleme: 30.9.2022 11:41

Ankara Antalya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Antalya Ankara Arası Kaç Kilometre ve Saat Sürer?

Ankara – Antalya arası kaç km? sorusu en fazla tatil dolayısıyla yaz aylarında sorulsa bile hem iki şehir arasındaki büyük lojistik faaliyet hem de devamlı olarak fazla nüfustan kaynaklı ziyaretler, bu sorunun sorulmasına neden olmaktadır. “Ankara Antalya arası kaç saat sürer” “Ankara Antalya arası kaç km” sorularının yanıtı yolculuğun koşullarına bağlı olarak değişmektedir. Peki, Ankara Antalya arası özel araçla kaç saat sürer? İşte detaylar…

Ankara Antalya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Antalya Ankara Arası Kaç Kilometre ve Saat Sürer?

Ankara Antalya arası otobüsle kaç saat sürer? Sürer sorusunun yanıtı ile Ankara Antalya arası özel araçla kaç saat sürer? Sorusunun yanıtı elbette farklılık göstermektedir. Otobüsle molalar da hesaba katıldığında yol biraz daha uzun sürmektedir. Peki ya Ankara – Antalya arası uçakla kaç saat sürer? Tüm bu soruların yanıtını detaylı bir şekilde içerikte aktarırken, Ankara Antalya Arası kaç kilometre sorusunu yanıtlamayı da ihmal etmedik. İşte Ankara Antalya arası kaç saat sürer? Sorusunun yanıtı…

Ankara Antalya Arası Kaç Km?

Antalya Ankara Arası Kaç Km? sorusunun en fazla sorulma nedenlerinden biri de tatildir. Ankara'dan Antalya'ya tatile gidecek olan vatandaşlar veya Antalya'dan Ankara'ya başkenti gezip görmek için gitmek isteyenler sık sık bu sorunun cevabını araştırmaktadırlar. Yapılmış olan hesaplama verilerine göre Ankara Antalya arasının Isparta yolu üzerinden 475 kilometre olduğu saptanmıştır.

Ankara Antalya Arası Kaç Saat Sürer?

Ankara Antalya arası kaç saat sürer? Sorusunun yanıtı tamamen kullanılan araca, yol koşullarına ve ne kadar süre mola verildiğine bağlı olarak büyük oranda değişebilir. Örneğin bir otobüs ile özel araç arasında muhakkak bir fark olacaktır. İçeriğin devamından hem otobüs hem uçak hem de özel araç ile Ankara Antalya arası kaç saat sürer? Sorusuna yanıt almak mümkün.

Ankara Antalya Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Ankara Antalya arası otobüs ile gidildiğinde toplam 6,5 saat gibi bir sürede gidilebiliyor. Buna otobüsün verdiği molalar eklendiğinde bu süre 7 saate ya da 7 saat 15 dakika gibi bir süreye uzayabilir.

Ankara Antalya Arası Özel Araçla Kaç Saat Sürüyor?

Ankara Antalya Arası özel araçla kaç saat sürüyor? Sorusunun yanıtı otobüse göre oldukça farklıdır. Otobüs ile 7 saate kadar uzayabilen yol özel araç ile beş buçuk saat ile altı saat arasında değişiklik göstermektedir.

Ankara Antalya Arası Uçak ile Kaç Saat?

Ankara Antalya Arası uçak ile çok kısa bir sürede gidilebilir. İki şehrin arasında toplam 475 kilometrelik bir mesafe olduğu hesaplandığında bu mesafe uçak ile 1 saat 5 dakika gibi kısa bir süre zarfında gidilebilir.

Ankara'dan Antalya'ya Giderken Nerelerden Geçilir?

Ankara'dan Antalya'ya giderken nerelerden geçilir? Sorusunu soran kişiler genelde bu mesafeyi özel araçlarıyla kat eden ve bunu yaparken de durup gezmek isteyenler tarafından sorulur.

Ankara'dan Antalya'ya giderken öncelikle Polatlı'dan geçilir. Daha sonra durak noktası olarak Konya'ya bağlı Akşehir ilçesinde durulabilir. Burada gezmek isteyenler Nasreddin Hoca Türbesi'ni ziyaret edebilirler. Isparta ile devam eden yolculuğun devamında Antalya'ya varılabilir.

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Ankara Antalya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Antalya Ankara Arası Kaç Kilometre ve Saat Sürer?
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