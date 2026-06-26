Ankara Batı Başsavcılığı’nda yeni dönem: Görev dağılımı yeniden şekillendi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nin 12 Haziran 2026 tarihli ve 1251 sayılı Adli Yargı Atama Kararnamesi sonrasında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görev bölümü yeniden düzenlendi. Başsavcılığın iş yükü ve kadro durumu dikkate alınarak yapılan yeni düzenlemeyle başsavcı vekillerinin sorumluluk alanları yeniden belirlendi.

UZLAŞTIRMA VE İNFAZ SÜREÇLERİ YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Yeni görev dağılımına göre Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erdoğan Bayrakdar, Uzlaştırma Bürosu'nun tüm iş ve işlemlerinden sorumlu olacak. Bayrakdar ayrıca kendisine bağlı büroların denetimini yapacak ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kadir Gencer'in yokluğunda görevlerini yürütecek. Cumhuriyet Başsavcı Vekili Nuri Gül ise Ağır Ceza ve Asliye Ceza Mahkemeleri duruşma savcılarının koordinasyonu ile İlamat ve İnfaz Bürosu, Yakalama Bürosu, Adli Sicil işlemleri ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün denetiminden sorumlu olacak. Ceza infaz kurumlarının genel denetimi ile hükümlü sevk işlemleri de Nuri Gül'ün görev alanında yer alacak.

ÇOCUK SUÇLARI VE ULUSLARARASI HUKUK DR. SÜLEYMAN ÖZAR'A BAĞLANDI

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Dr. Süleyman Özar, Çocuk Bürosu'nun tüm iş ve işlemlerini yürütecek. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile Adli Görüşme Odaları da Özar'ın sorumluluğunda olacak. Bunun yanı sıra uluslararası adli yardımlaşma, suçluların iadesi, uluslararası nafaka işlemleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuruları ve Anayasa Mahkemesi bireysel başvurularına ilişkin süreçler de Dr. Süleyman Özar tarafından takip edilecek.

ÖZEL SUÇLAR VE CEZAEVİ OLAYLARI ERSİN YALÇIN'A VERİLDİ

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ersin Yalçın, Ceza İnfaz Kurumlarındaki Adli Olayları Soruşturma Bürosu ile Özel Suçları Soruşturma Bürosu'nun tüm iş ve işlemlerini yürütecek.

GENEL SORUŞTURMALAR MURAT KÖKSAL'IN SORUMLULUĞUNDA

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Köksal, Genel Soruşturma Bürosu'nun sevk ve idaresinden sorumlu olacak. Köksal, genel soruşturmalara ilişkin iddianame ve kovuşturmaya yer olmadığı kararlarını da denetleyecek.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE CİNSEL SUÇLAR İÇİN AYRI KOORDİNASYON

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Nilüfer Ünal, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları ile Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tüm işleyişinden sorumlu olacak. Ayrıca kanun yararına bozma işlemlerinin koordinasyonu da Ünal tarafından yürütülecek.

UYUŞTURUCU, KAÇAKÇILIK VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ÖNDER GÜLEÇ'E BAĞLANDI

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Güleç'in görev alanına Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Memur Suçları Soruşturma Bürosu, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Bürosu, Spor Suçları Bürosu ve Teknik Büro dahil edildi. Milletvekilleri hakkında gelen ihbar ve şikayetlerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevki ile üst düzey kolluk amirlerine ilişkin soruşturmalar da Güleç tarafından yürütülecek.

BASIN, UYAP VE İDARİ İŞLER ALP GİRAY YAPAR'DA TOPLANDI

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alp Giray Yapar, Zamanaşımı ve Faili Meçhul Suçları Soruşturma Bürosu'nun yanı sıra Ankara Batı Adliyesi'nin idari işlerinden de sorumlu olacak. Basın Kanunu kapsamındaki süreli yayın işlemleri, adliye güvenliği, sosyal tesisler, kütüphane, arşiv, ihale süreçleri, sendikalarla ilişkiler ve sosyal etkinlik organizasyonları da Yapar'ın görev alanında bulunuyor. Ayrıca UYAP sisteminin işleyişi ve Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün denetimi de Alp Giray Yapar tarafından gerçekleştirilecek.

MEDYA İLETİŞİMİ VE CİMER BAŞVURULARI FATİH MURAT'A EMANET

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Murat, Müracaat, Kayıt ve Nöbet İşlemleri Bürosu ile birlikte Soruşturma Kayıt Birimi, Bilgi Edinme Bürosu, CİMER işlemleri ve Tevzi Bürosu'nun sorumluluğunu üstlenecek. Medya İletişim Bürosu, resmi internet sitesi ve yerel basınla ilişkiler de Fatih Murat'ın görev alanında yer alacak. Tutuklama taleplerinin yasal şartlara uygunluğu ile nezarethanelerin periyodik denetimleri de yine Fatih Murat tarafından takip edilecek.

BİLİŞİM SUÇLARI VE DOLANDIRICILIK DOSYALARI GÖKHAN AYDOĞAN'A VERİLDİ

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Aydoğan, Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun tüm iş ve işlemlerini yürütecek. Staj ve Eğitim Bürosu da Aydoğan'ın sorumluluğunda olacak.

NOTERLER, İCRA MÜDÜRLÜKLERİ VE ADLİ EMANET KADİR GENCER'E BAĞLANDI

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kadir Gencer ise Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu, İdari Yaptırım Bürosu, Talimat Bürosu, Muhabere Bürosu, Adli Emanet Bürosu ile Esas ve Karar Masası'nın koordinasyonunu sağlayacak. Noterliklerin denetimi, icra iflas müdürlüklerinin olağan denetimleri ve mahkeme vezneleri üzerindeki gözetim görevi de Kadir Gencer tarafından yürütülecek.

BAŞSAVCILIKTA İŞ YÜKÜNE GÖRE YENİ YAPI

Yeni görev bölümüyle birlikte Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma ve idari süreçlerin daha etkin yürütülmesi, uzmanlaşmanın artırılması ve iş yükünün dengeli dağıtılması hedefleniyor. Yapılan düzenleme kapsamında her başsavcı vekiline belirli soruşturma büroları ve idari alanlar tahsis edilerek görev paylaşımı yeniden şekillendirildi.