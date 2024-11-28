Ankara Bilim Üniversitesi Tiyatro Topluluğu'ndan "Zeynep Keçeciler ile Belgesel Yolunda" etkinliği

Etkinlikte, ünlü belgeselci Zeynep Keçeciler, "Nasir ve Diğerleri" adlı belgeselini izleyicilere sundu. Ardından "Çatışma Bölgesi Belgeselciliği" üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Keçeciler, belgesel yapım süreci ve çatışma bölgelerinde gazetecilik yaparken karşılaşılan zorluklar hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

"ÇATIŞMA ÖNCESİNDE GÜVENLİK ÖNCELİKLİ"

Keçeciler, etkinlik sırasında öğrencilerle belgesel yapım ve yönetim süreci hakkında deneyimlerini paylaştı. Özellikle çatışma bölgelerinde çalışmanın zorluklarını vurgulayan Keçeciler, "Çatışma bölgesinde en önemli şey, hem kendinizin hem de ekibinizin güvenliğini sağlamak. Ayrıca, bölgeden, yani yerelden bir mihmandar ile çalışmak size her zaman avantaj sağlar. Çıkabilecek aksiliklere karşı muhakkak A, B ve C planlarınızın olması gerekmektedir" diyerek güvenliğin önemine dikkat çekti.

"ÇATIŞMA BÖLGESİNDE HERKES MAĞDUR"

Söyleşi sırasında, öğrenciler Zeynep Keçeciler'e çeşitli sorular yöneltti. Bir öğrenci, "Çatışma bölgesinde en çok kim mağdur? Çocuklar mı? Yaşlılar mı? Kadınlar mı? Yoksa savaşmak zorunda kalan erkekler mi daha mağdur?" sorusunu sorarak Keçeciler'den bu konuda düşüncelerini aldı. Zeynep Keçeciler, bu soruya duygusal bir yanıt vererek, "Çatışma bölgesinde herkes çok mağdur, tek bir kişiyi seçmek diğerlerine haksızlık olur. Örneğin çatışma bölgesinde geride kalanlar da gidenler kadar mağdur. 'Anne Gidince' isimli belgeseli çekerken annenin ardında kalan çocukları hikâyesi beni çok etkilemişti" dedi.

"HAKSIZLIKLARI ANLATMAK İSTERDİM"

Başka bir öğrenci ise, "Dünyaya bir kez daha gelseniz bu defa hangi mesleği tercih ederdiniz?" sorusunu yöneltti. Zeynep Keçeciler, bu soruya verdiği cevapla katılımcıları etkiledi: "Dünyaya bir kez daha gelsem, yine aynı mesleği yapmak ve insanların uğradığı haksızlıkları anlatmak isterdim. Çünkü belgesel, insanların gözünden kaçan, dünyada olup bitenleri anlatan güçlü bir araçtır." Etkinlik, Zeynep Keçeciler'in öğrencilerle gerçekleştirdiği samimi sohbetin ardından, topluluk danışmanı Öğr. Gör. Fatma Özcan'ın Keçeciler'e plaket ve çiçek takdim etmesiyle son buldu. Öğrenciler, Zeynep Keçeciler'in anlattığı gerçek yaşam hikâyeleri ve belgesel yapım süreçleri hakkında derinlemesine bilgi edinerek unutulmaz bir deneyim yaşadılar.