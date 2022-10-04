Ankara Bursa Arası Kaç Km? Otobüsle, Hızlı Trenle, Özel Araçla Bursa Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Bursa arası kaç km olduğunu hesaplarken yolcuların verecekleri molaları ve hava koşullarını da değerlendirmeleri son derece önemlidir. Ankara Bursa arası kaç saat sürer? sorusunun yanıtı sadece mesafeye bağlı olarak yanıtlanması güç bir sorudur. Peki ya Ankara Bursa arası otobüsle kaç saat? İçeriğimizde otomobil ile yolculuk yapacaklar için Ankara Bursa arası özel araçla kaç saat sürer? Sorusuna da yanıt verdik. İşte Bursa Ankara arası kaç kilometre? Sorusunun yanıtı…

Ankara Bursa Arası Kaç Km?

Bursa Ankara Arası Kaç Km? sorusunun yanıtı daha önceden gerekli kurumlarca araştırılıp hesaplanmıştır. Şu anda Ankara Bursa arası eldeki saptanmış verilere göre tam 478,3 Kilometredir. Farklı yollar da tercih edilirse ortalama olarak 500 kilometre gibi bir mesafenin bulunduğunu söylemek mümkündür.

Ankara Bursa Arası Kaç Saat?

Ankara Bursa arası kaç saat? Sorusunun cevabı şartlardan ve koşullardan bağımsız değildir. Hava koşullarına ve kullanılan araca bağlı olarak iki büyük ve önemli şehir arasındaki mesafenin ölçülmesi mümkün olacaktır. İçeriğin devamında Ankara ile Bursa arasının hem özel araçla hem de otobüsle ne kadar sürdüğünü öğrenmek mümkün.

Ankara Bursa Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Ankara Bursa arası, iki şehir arasındaki 478 kilometre hesaplandığında molalar hariç 5,5 saat sürmektedir. Molalar da hesaba katılırsa Ankara – Bursa arasının otobüsle 6 saat sürdüğünü söylemek mümkün.

Ankara Bursa Arası Özel Araçla Kaç Saat Sürüyor?

Ankara Bursa arası, özel araçla gidildiğinde otobüsten aşağı yukarı 45 dakika ya da 1 saat erken gidilecektir. Bu nedenle Ankara Bursa arasının özel araçla 4,5 ila 5 saat arasında sürdüğünü söylemek mümkün. Bu süreye molalar dahil değildir.

Ankara Bursa Arası Hızlı Tren Kaç Saat Sürüyor?

Ankara Bursa arası hızlı tren kaç saat sürüyor? Sorusu bu iki şehir arasında yolculuk yapanlar tarafından sıkça sorulmaktadır. Ankara ile Bursa arasında şu anda bir hızlı tren hattı mevcut değildir. Fakat Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklamasına göre, Ankara-Bursa arası hızlı tren hattı bittiğinde bu mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek.