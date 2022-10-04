Haberler Yaşam Haberleri Ankara Bursa Arası Kaç Km? Otobüsle, Hızlı Trenle, Özel Araçla Bursa Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 4.10.2022 10:57 Son Güncelleme: 4.10.2022 10:57

Ankara Bursa Arası Kaç Km? Otobüsle, Hızlı Trenle, Özel Araçla Bursa Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Bursa arası kaç saat sorusunun yanıtı genellikle insanların düşündüğünden daha kısa bir mesafe olarak karşılarına çıkar. Marmara Bölgesi’nin İstanbul’dan sonra en büyük şehirlerinden biri olan Bursa ile Ankara’nın arasındaki mesafe yapılmış olan yeni yollarla birlikte kısalmıştır. Peki ya Ankara Bursa arası otobüsle kaç saat sürer? Yolculuklarda özel araç ve otobüs arasında belli bir zaman farkı mevcuttur. Peki ya Ankara Bursa arası özel araçla kaç saat sürer?

Ankara Bursa Arası Kaç Km? Otobüsle, Hızlı Trenle, Özel Araçla Bursa Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Bursa arası kaç km olduğunu hesaplarken yolcuların verecekleri molaları ve hava koşullarını da değerlendirmeleri son derece önemlidir. Ankara Bursa arası kaç saat sürer? sorusunun yanıtı sadece mesafeye bağlı olarak yanıtlanması güç bir sorudur. Peki ya Ankara Bursa arası otobüsle kaç saat? İçeriğimizde otomobil ile yolculuk yapacaklar için Ankara Bursa arası özel araçla kaç saat sürer? Sorusuna da yanıt verdik. İşte Bursa Ankara arası kaç kilometre? Sorusunun yanıtı…

Ankara Bursa Arası Kaç Km?

Bursa Ankara Arası Kaç Km? sorusunun yanıtı daha önceden gerekli kurumlarca araştırılıp hesaplanmıştır. Şu anda Ankara Bursa arası eldeki saptanmış verilere göre tam 478,3 Kilometredir. Farklı yollar da tercih edilirse ortalama olarak 500 kilometre gibi bir mesafenin bulunduğunu söylemek mümkündür.

Ankara Bursa Arası Kaç Saat?

Ankara Bursa arası kaç saat? Sorusunun cevabı şartlardan ve koşullardan bağımsız değildir. Hava koşullarına ve kullanılan araca bağlı olarak iki büyük ve önemli şehir arasındaki mesafenin ölçülmesi mümkün olacaktır. İçeriğin devamında Ankara ile Bursa arasının hem özel araçla hem de otobüsle ne kadar sürdüğünü öğrenmek mümkün.

Ankara Bursa Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Ankara Bursa arası, iki şehir arasındaki 478 kilometre hesaplandığında molalar hariç 5,5 saat sürmektedir. Molalar da hesaba katılırsa Ankara – Bursa arasının otobüsle 6 saat sürdüğünü söylemek mümkün.

Ankara Bursa Arası Özel Araçla Kaç Saat Sürüyor?

Ankara Bursa arası, özel araçla gidildiğinde otobüsten aşağı yukarı 45 dakika ya da 1 saat erken gidilecektir. Bu nedenle Ankara Bursa arasının özel araçla 4,5 ila 5 saat arasında sürdüğünü söylemek mümkün. Bu süreye molalar dahil değildir.

Ankara Bursa Arası Hızlı Tren Kaç Saat Sürüyor?

Ankara Bursa arası hızlı tren kaç saat sürüyor? Sorusu bu iki şehir arasında yolculuk yapanlar tarafından sıkça sorulmaktadır. Ankara ile Bursa arasında şu anda bir hızlı tren hattı mevcut değildir. Fakat Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklamasına göre, Ankara-Bursa arası hızlı tren hattı bittiğinde bu mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Yargıtay'dan 'evde yasak aşk baskını' kararı! "Eşi yokken eve birini almak zinadır"
Son dakika: CHP'nin tutuklu gazeteciler raporu! Bakan Soylu detayları açıkladı: Kılıçdaroğlu çıkıp özür dilemeli
Son Dakika: İzmir'de içki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar! Bakan Soylu duyurdu: Gözaltına alındılar...
Son dakika | CHP'nin gazeteci dediği kişi dağdan silahlı poz gönderdi!
BENZİN FİYATI ne kadar, kaç TL, düştü mü? Akaryakıt fiyatları son dakika: Motorine benzine indirim geldi mi? İşte güncel LPG, mazot, benzin fiyatları
Son dakika | Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi başlıyor; Gözler Başkan Erdoğan'da
Son dakika: AK Parti'den 84 milyona çağrı! "Çarşamba bekliyoruz"
SON DAKİKA: 54 ilde hızlı tren olacak! Bakan Karaismailoğlu'dan Yavuz Sultan Selim Köprüsü için FLAŞ açıklama
CHP'li başkandan skandal üstüne skandal! Göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara Bursa Arası Kaç Km? Otobüsle, Hızlı Trenle, Özel Araçla Bursa Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA