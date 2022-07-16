Ankara Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıldönümünde toplu taşımayı ücretsiz yapmadı.

Ankara'da yaşayan vatandaşlar, resmî tatil günü olan 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıldönümünde İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde toplu ulaşımın ücretsizken, Ankara'da ücretsiz olmamasına tepki gösterdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi ve "Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşımı ücretsiz yapmamıştır. Mansur Yavaş 15 Temmuz'u yok saymıştır. Ulaşım mutlaka ücretsiz olmalıydı. 15 Temmuz kahramanlığı olmasaydı belki bugün ülkemizi başkaları yönetecekti. Vatandaşlarımızın etkinliklere rahatça gelmesi gerekirken 15 Temmuz gün boyu vatandaşlarımızdan ulaşımın ücretli olduğuna dair şikayetler aldık" dedi.

Turgut Altınok, Ankara'nın şanlı direnişin merkez üssünün Ankara olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"5 yıl önce askeriye içerisine çöreklenmiş teröristlerin darbe ve işgal girişimi büyük bir kahramanlık örneği gösterilerek püskürtülmüştü. Bu direnişin en önemli merkezi ise Ankara'dır. Ankaralılar o gece tek bir yürek olup saldırılara göğsünü siper etmiş ve 15 Temmuz Demokrasi Bayramının asıl kahramanları olmuşlardır."

"15 Temmuz Türk milletinin ülkesine, vatanına, devletine canı pahasına, hayatı pahasına sahip çıktığı şanlı bir gündür. Hiçbir makam, mevki, ikbal, istikbal beklentisi olmadan ortaya konan bir kahramanlık destanıdır. Atatürk'ün, 'Ya istiklal ya ölüm' diye başlattığı Milli Mücadele sonrasında, 'Benim naçiz vücudum bir gün kara toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet yaşayacaktır' dediği devletimiz ve Cumhuriyetimiz 15 Temmuz'a uzanan bir kahramanlık öyküsüne sahiptir."

"15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız kaçmayarak, korkmayarak vatandaşımızı sokaklara davet etmiştir. Böylece ülkemize, devletimize, cumhuriyetimize, ikbalimize, istikbalimize sahip çıkma mücadelesi başlamıştır. Türk milletinin cesaretini hesap edemeyen, Türk devletinin gücünü hesap edemeyen; yabancıların piyonları ve maşaları olan FETÖ ve örgütün üyeleri devletimizi tanıyamamışlardır. Sonuçta böyle hain bir darbe kalkışmasını yapmışlardır. Milletimizin; tankların, silahların, uçakların üzerine gövdelerini siper etmesiyle bu senaryo boşa çıkmıştır. Ve devletimiz milletimizle birlikte istiklalini ve istikbalini bir başkalarına kaptırmamıştır."

"Ankara şanlı direnişin başkentiydi. 251 şehidimiz, birçok da gazimiz var. Ankara Büyükşehir Belediyesinin bugünü unutmayıp mutlaka bir program yapması gerekirdi. Fakat Mansur Yavaş tatilde. Ankara ele geçirilmiş olsaydı devletimiz ele geçirilecekti. 15 Temmuz'da mücadele Ankara ve İstanbul'da yoğun bir şekilde verildi. Onun ötesinde 15 Temmuz, milletimizin her ahval ve şeraitte vatanına sahip çıkaracağını tarihe bir iz olarak düştüğü gündür. Büyükşehir Belediyesinin bugünü unutmadan anma programı düzenlemesi doğru ve etik olandı. Keçiören Belediyesi olarak biz 15 Temmuz Şehitler Anıtı'mızda şehit ve gazilerimizi andık. Ayrıca böyle önemli bir günde Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşımı ücretsiz yapmamıştır. Mansur Yavaş 15 Temmuz'u yok saymıştır, Ulaşım mutlaka ücretsiz olmalıydı. 15 Temmuz kahramanlığı olmasaydı belki bugün ülkemizi başkaları yönetecekti."

Vatandaşlar da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi:

Ahmet Karaaslan: "Ankara'da dini/resmi bayramlarda EGO otobüsleri ücretsiz taşıma yaparken, 15 Temmuz'da neden ücretli? Resmi bayramlar siyasi olarak kategorize mi edilerek değerlendiriliyor? Genel tatil günlerinde ücretsiz olan bu hizmet neden bugün halkımızdan esirgeniyor?"

Bilgehan Yavuz: "Bugün (15 Temmuz) EGO otobüslerini neden ücretsiz yapmadınız? 15 Temmuz'la ilgili bir derdiniz mi var?

Ali Dağıtan: Sayın başkan iki hafta önce Tan Taşçı'nın konserinde şov yapıyordun. Bugün 15 Temmuz ülkemizin demokrasi günü. Metro ve trenler Ulaştırma Bakanlığı'nca ücretsiz sen ego otobüsleri ücretli yapmışsın ayıp sana ayıp"

Bayram Tanık: "15 Temmuz'da niye EGO ücretsiz değil?"

Yücel Dinç: "Sevgili EGO yetkilileri 15 Temmuz gibi özel ve resmi tatil olan bir günde ego araçları neden ücretsiz yapılmadı?"

Burak Kaya: "Bildiğim kadarıyla resmi tatillerde EGO ücretsiz oluyor. 15 Temmuz gibi önemli bir günde tatil kararı almadınız mı yoksa biz mi gözden kaçırdık? Bu konuda hassasiyet bekliyorum"