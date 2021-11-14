Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ’buz pateni’ protestosu: Bir yıldır kapalı!

Türkiye'nin buz sporlarında ilk olimpik tesisi BELPA buz pateni Spor Salonu'nun 1 yıldır kapalı olduğu'nu SABAH gündeme getirmişti. Ankara Spor İl Müdürlüğünce 2003'ten beri işletilen, Kasım 2020'de mülk sahibi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) devredilen tesislerde yıllardır sporculara hizmet veriyordu.

Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Olcay Lökbaş yaptığı basın açıklamasında, tesisin bir yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığından Ankara Büyükşehir Belediyesine devredildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Belediye, tesise tadilat yapıp tesisi tekrar aktif hale getireceğini söyledi. Bir sene içerisinde herhangi bir çalışma yapıldığını görmedik. Tesis bir yıldır kapalı. Ankara'da şu anda buz sporlarının yapılacağı tek bir tesis var, o da Çayyolu'nda. Bu pistte de 3-4 branşın çalışmaları oluyor. Bütün çocuklar tek tesiste antrenman yapıyor. Gece 12'de, 1'de antrenman yapmak zorunda kalıyoruz. Alt yaş birçok kategorimiz var. Örneğin 14 yaşındaki bir kız çocuğu gece yarısı antrenmana gelmek zorunda kalıyor. Tek tesis olduğundan dolayı. Bu çocukların birçoğu milli takımlarda oynuyor. Gece 2'de, 3'te evlerine dönen çocuklar sabah 7'de, 8'de okula gitmek zorunda kalıyor. Çok ciddi bir mağduriyet söz konusu. Tesiste 3-4 bin sporcunun hizmet alıyordu Artık faydalanamıyorlar. Şu an bu sayı yarıya inmiş durumda. Ankara'nın milli sporcusu var ama bu şekilde tek tesiste antrenman yapıldığı sürece Ankara'dan yeni milli sporcuların çıkma ihtimali azalır. Ankara Büyükşehir Belediyesine birçok kez şikayette bulunduklarını, bugün bu buz pistine su verseler biz bir hafta içinde antrenmanlarımızı yapmaya başlarız. Beklentimiz, burayı açmaları. Tadilat yapıldığı zaman biz antrenmanlarımıza ara veririz. Tadilat için belli bir süreç olduğunu anlıyoruz, ihale süreci gibi. En azından bu süreç olana kadar burayı açsınlar. Bir yıldır burası boş duruyor. Sporculara ve milli sporcularımıza yazık oluyor. . Lütfen en hızlı şekilde Belpa buz pateni tesisi hizmete açılsın "

Kenan Güler (Veli):

"Tesisin bir an önce açılmasını çok istiyoruz. Çocuklarımız için kötü alışkanlıkların önlenmesinde spor önemli bir yer tutmakta. Gerek ulaşım gerek konum itibarı ile şehrin merkezi konumunda metro hatlarına yakın olan belpa buz pateni tesisleri halkın sportif faaliyetlere katılımına katkı sağlayan tesisin bu kadar zaman 1 yıldan fazla süredir atıl kalmasını kabul edemiyoruz. Yapılacakların şimdiye kadar çok yapılmamasını kabul edemiyoruZ çocuklarım madur oldu. Bu mağduriyetin giderilmesini tüm buz sporcuları adına istiyorum".

Ayşe güven gerez (Veli):

"Ben milli sporcu annesiyim 5 yaşından beri neredeyse belpa buz tesislerinde çocuğumu büyüttüm. Belpa gibi tesislere çok daha fazlasına ihtiyacımız varken malesef bu tesisin 1 yıldır kapalı kalması kabul edilemez. Malesef kızım ve sporcular büyük yara aldılar. Yapılacaklar bir yıl beklememeliydi. Bu kaybolan zamanın sporcular açısından telafisi malesef. Yok. Acilen buzun belpa buz salonunun hizmete açılması belediyeden çocuklarımız adına beklentimizdir".

Halil İbrahim Taç (3. Kademe buz hokeyi antrenörü):

"Türkiye'de yeterli tesis olmamasına rağmen bunun üzerine açık olan tesislerimiz kapanmaktadır. Tesis eksikliğinden dolayı ulusal ve uluslararası arenada başarı gösteremiyoruz. 1 yıl önce kapatılan BELPA buz pateni tesisinin hala kapalı olması Ankara sporcularını ve geleceğin milli takım sporcularını derinden etkilemektedir. Ulaşım kolaylığı ve Ankara'nın kalbinde olan bu tesisin tadilat ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz ancak buz pisti geçen senelerde tadilata girmiş bulunmakta olup çalışan tesisi tekrardan aktif hale getirip antrenmanlara başlamak istiyoruz.Ankara Büyükşehir belediyesinden isteğimiz Türk sporuna desteklerini devam ettirip bir an önce tesisi aktif hale getirmeleri ve spora kazandırmasıdır.

1 YILDIR TADİLAT GEREKÇESİ...

BELPA buz pateni Tesisleri; 2003 ila 2020 yılları arası Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne protokolle devredilmişti. 15 Kasım 2020'de yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Türkiye'nin ilk olimpik tesisi BELPA buz pateni Tesisleri'nde 9 aydır kapalı olma gerekçesine ise Ankara Büyükşehir yetkilileri "Tadilat yapılacak" yanıtını vermişti.

TESİS 1989 YILINDAN BU YANA HİÇ KAPANMADI

Ankara buz pateni Sarayı (Eski adıyla Belpa buz pateni Sarayı), Ankara'nın Bahçelievler semtinde bulunan kapalı bir buz pateni ve buz hokeyi salonu. 1989 yılında açıldı ve yaklaşık bin 150 kişi kapasiteli. Tesisin 1989 yılından bu yana hiç kapanmadığı ve birçok turnuvaya ev sahipliği yaptığı öğrenildi