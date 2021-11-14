Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ’buz pateni’ tepkisi: Bir yıldır kapalı!

Tesiste 3-4 bin sporcunun hizmet aldığını dile getiren Lökbaş, "Artık faydalanamıyorlar. Şu an bu sayı yarıya inmiş durumda. Ankara'nın milli sporcusu var ama bu şekilde tek tesiste antrenman yapıldığı sürece Ankara'dan yeni milli sporcuların çıkma ihtimali azalır." diye konuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesine birçok kez şikayette bulunduklarını anlatan Lökbaş, "Buradan haberleri de var. Burasını yenileme düşünceleri var, çok güzel ama bugün bu buz pistine su verseler biz bir hafta içinde antrenmanlarımızı yapmaya başlarız. Beklentimiz, burayı açmaları. Tadilat yapıldığı zaman biz antrenmanlarımıza ara veririz. Tadilat için belli bir süreç olduğunu anlıyoruz, ihale süreci gibi. En azından bu süreç olana kadar burayı açsınlar. Bir yıldır burası boş duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sporcu velisi Kenan Güler de tesisin önemine dikkati çekerek, "Oğlum Fırat Güler, ilkokuldan bu yana buz hokeyi yapıyor ve zevkle geliyordu. Ankara'nın en iyi, konumu en iyi olan tesisi bir yıldan fazladır çürümeye terk edilmiş durumda. Çocuklar spordan uzaklaşıyor. Çocuklar spor yapsın ama eğitimden de uzak kalmasın deniyor. Maalesef Çayyolu'na antrenmana gece 12'de giden çocuk sabah okula gittiğinde hiçbir şeyden verim alamıyor. Bu tesisten maalesef istifade edemiyoruz." şeklinde konuştu.