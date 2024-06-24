Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne suç duyurusu

Ankara'da bayram tatili dönüşü bir aile otomobiliyle Ankara-Konya otoyoluna fırlayan bir köpeğe çarparak kaza yaptı. Arabadaki 4 kişi yaralandı. Olay yerine yakın sürülerini otlatan çoban Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çevre ilçelerden topladığı başıboş köpekleri Yeşiltepe Köyü civarına bırakıp gittiklerini iddia etti. Bunun üzerine kaza yapan İlyas ailesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. İlyas ailesinin suç duyurusunda "Ortaya çıkan hasarın sorumlusu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin insanlık dışı faaliyetiyle neden olduğu maddi zararı karşılanması gerekmektedir" ifadesi yer aldı.