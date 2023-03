Ankara Büyükşehir’in malzeme karşılığı yardım şartını koymasına tepkiler sürüyor

SABAH'a açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tek başına küçük şehirleri imar edebilecek ve tüm ihtiyaçlarını giderebilecek bir kapasiteye sahip olduğunuvurguladı. Ancak en önemlisinin bir afet ve acil durumunda en asgari düzeyde bile olsa "Başınız sağ olsun, geçmiş olsun bir ihtiyacınız var mı?" diye sorması gerektiğini kaydeden Güngör, "Hayır demedi. Bir kez arayıp sormadı, sadece bir liste gönderdi. Burada her belediye var, her belediyenin desteği kıymetli. Örneğin Trabzon, Samsun, Çorum, Sakarya Belediyeleri her türlü imkanlarını seferber ettiler. Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ne geldiğinden haberim var, ne de gördüm. Hiçbir şey yapmıyorsan bile nezaketen arayıp, 'Kardeşim geçmiş olsun. Bir ihtiyacınız var mı' denmesi lazım" sözleriyle tepki gösterdi.