Ankara Büyükşehir’in malzeme karşılığı yardım şartını koymasına tepkiler sürüyor

SABAH'a açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tek başına küçük şehirleri imar edebilecek ve tüm ihtiyaçlarını giderebilecek bir kapasiteye sahip olduğunuvurguladı. Ancak en önemlisinin bir afet ve acil durumunda en asgari düzeyde bile olsa "Başınız sağ olsun, geçmiş olsun bir ihtiyacınız var mı?" diye sorması gerektiğini kaydeden Güngör, "Hayır demedi. Bir kez arayıp sormadı, sadece bir liste gönderdi. Burada her belediye var, her belediyenin desteği kıymetli. Örneğin Trabzon, Samsun, Çorum, Sakarya Belediyeleri her türlü imkanlarını seferber ettiler. Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ne geldiğinden haberim var, ne de gördüm. Hiçbir şey yapmıyorsan bile nezaketen arayıp, 'Kardeşim geçmiş olsun. Bir ihtiyacınız var mı' denmesi lazım" sözleriyle tepki gösterdi.
Güngör şöyle devam etti: "Spesifik konular var yapılacak. Gelseler biz bunları söyleriz ama bireysel kendi başlarına bir şeyler yaptıkları söyleniyor. Bunlar reklama dönük. Bize gelip deseler ki, neyin eksik yapalım biz gösteririz elbette. Böyle bir durumda siyasi amaç güdemeyiz öyle bir durumda değiliz. Bizim ciddi anlamda su ve kanalizasyon altyapımız etkilendi. Ankara Büyükşehir'e bağlı ASKİ gibi kurumların desteği gelmeden isteği geliyor. Ben zaten depremzedeyim. Malzemeyi bulsam ben yapacağım ama bizden liste istiyorlar."
"ALGI YAPACAĞINIZA ÇADIR YARDIMINDA BULUNUN"
"Kahramanmaraş'ta ve diğer deprem bölgelerinde 'çadır sıkıntısı' algısı yaratıldı. Devletimiz çadırları yığdı buraya. Öyle bir sıkıntı da yok. Çadır yok algısı yapacağınıza, yapın 2 bin çadır getirin bölgeye yardımda bulunun. Böyle bir afette gerçekten mükemmel bir çalışma var. İçişleri Bakanlığının koordinasyonu, koordinasyonları yapan valiler, barınma, hafriyat kaldırma, beslenme grubu, sosyal hizmetler grubu gibi her grupta bir yönetici var her sabah yapılan toplantıda eksikler yerine getiriliyor. Depremin ilk saatinden bu yana kamu kurum kuruluşları dışarıdan gelen ekipler tam bir uyum içerisinde çalışıyor.
"EZANA SAYGI GÖSTERİYORUZ"
"Biz ezana saygı gösteriyoruz, yok geçmişte konuşmuş, Kızılay çadırını satmış. Kızılay'ın muhatabı ben miyim? Biz burada acımızı yaşayamıyoruz. Dünyanın iki büyük depremini yaşamışız. Bizim belediyelerimizi, hükümetimizi yetersiz buluyorsanız İstanbul da deprem konusunda riskli bölgelerin başında geliyor şu an. İmamoğlu'na söyleyin bugünden itibaren tedbir alsın.
Gelin burada bizimle bir gün yaşayın, stüdyodan konuşmak çok kolay. AK Parti hükümeti 1999'dan sonra yönetmelikleri değiştirmiş, binaları güçlendirmiş yapılan TOKİ konutlarında bir hasar bile bulamazsınız. 10 ilde de yıkım yok. Kentsel dönüşüme de bunların karşı çıktığını, bizim belediyelerimizin ne kadar geniş bir kentsel dönüşüm yaptığını herkes biliyor. Gelin bize samimi olun, en başta geçmiş olsun dileklerinizi iletin, bizler yapılan yardımların kimin yaptığını elbette belirtiriz. Gelmişsin buraya ben sonradan duyuyorum. Bizim şu an birlik beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor, kimsenin partisine bakmıyoruz. Yeter ki yaralar sarılsın"