Haberler Yaşam Haberleri Ankara Çanakkale Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Çanakkale Ankara Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 1.10.2022 14:46 Son Güncelleme: 1.10.2022 14:46

Ankara Çanakkale Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Çanakkale Ankara Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Çanakkale arası kaç km ve kaç saat olduğu kullanılan vasıtaya göre farklılık göstermektedir. Bu iki şehir arasında seyahat için uçak, otobüs ya da özel araçlar kullanmaktadır. Bahsi geçen vasıtalara göre Çanakkale Ankara arası kaç kilometre yol mesafesi olduğu da değişiklik göstermektedir. Peki, Ankara Çanakkale arası kaç saat sürer? İşte yanıtlar...

Ankara Çanakkale Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Çanakkale Ankara Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?

Ankara ve Çanakkale, birisi Ege Bölgesi'nde diğeri İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan, aralarında sıklıkla yolculuk yapılan şehirlerimizdir. Eğer siz de bu şehirler arasında seyahat edecekseniz, Çanakkale Ankara arası kaç km olduğunu merak ediyorsanız tam da doğru yerdesiniz. Peki Ankara Çanakkale arası kaç km? İşte iki il arasındaki mesafe.

Özel Araçla Ankara Çanakkale Arası Kaç Kilometre ?

Konfor ve kısıtlama olmaksızın yolculuk yapmak isteyen bireylerin vasıta tercihlerinin en başında özel araç gelmektedir. Bilhassa çocuk, yaşlı ya da hasta bireylerin olduğu aileler şehirlerarası seyahatlerinde çoğunlukla özel araç ile yola çıkmayı tercih etmektedir. Çanakkale Ankara arası özel araçla yolculuklarda 756 kilometre yol gidilmektedir.

Otobüsle Ankara Çanakkale Arası Kaç Kilometre?

Yurt genelinde sıklıkla kullanılan şehirler arası yolculuk alternatiflerinden birisi de otobüstür. Bütün illerimiz arasında sefer yapan otobüs firmaları Çanakkale Ankara arası da yılın her döneminde seferler yapmaktadır. Otobüsle Ankara Çanakkale arası yol mesafesi ise 800 kilometredir.

Uçakla Ankara Çanakkale Arası Kaç Kilometre?

Tüm dünya genelinde en hızlı şekilde seyahat için uçak yolculuğu tercih edilmektedir. Ülkemizde de gidilecek mesafeyi en aza indirmek için havayolunu tercih edenler, Çanakkale Ankara arasında yapılan uçuş seferlerini kullanabilirler. Uçakla Ankara Çanakkale arası uçuş mesafesi 550 kilometredir.

Ankara Çanakkale Arası Kaç Saat?

Ankara Çanakkale arası kaç saat sorusunun yanıtları, bu iki şehir arasında yapılan yolculukta kullanılan vasıtaya göre farklılık gösterir. Çanakkale Ankara arası özel araçla 7 saat 40 dakika, otobüsle 8 saat 15 dakika, uçakla ise 1 saat 15 dakika sürmektedir.

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Ankara Çanakkale Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Çanakkale Ankara Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?
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